Dia Nacional da Adoção é lembrado pela deputada estadual Áurea Ribeiro

Na manhã desta quinta-feira (25), a deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos), utilizou a tribuna de honra da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), durante sessão do grande expediente, para enaltecer a representatividade social em torno do Dia Nacional da Adoção. Emocionada ao falar sobre o tema, a parlamentar destacou o trabalho desenvolvido por milhares de famílias, as quais decidiram acolher uma criança ou adolescente; destacou a importância em buscar minimizar burocracias no processo de adoção; bem como pediu que os colegas deputados estaduais multipliquem os debates sobre este tema em Sergipe.

“Estou hoje aqui para falar de um tema tão importante e que muito mexe comigo; fico emocionada ao falar sobre adoção. Sou mulher, mãe, possuo filhos de amor e de coração. Adoção é uma das provas mais linda de amor para com o próximo; um vínculo familiar composto por muito afeto, zelo e fraternidade. Costumo sempre destacar que a ligação familiar entre pais, filhos e irmãos jamais deve ser limitado à questão do sangue. A partir do momento em que este processo é realizado, passamos a apresentar ao ser uma nova perspectiva de vida”, avaliou. A deputada, durante discurso, lamentou sobre as dificuldades em adotar uma criança no Brasil.

Segundo a parlamentar, atualmente o país contabiliza mais de 5.000 pessoas – entre crianças e adolescentes –, na fila por adoção. “O cenário no nosso país é muito complicado, repleto de burocracia que resulta no atraso da adoção. São mais de 5.000 pessoas, na maior parte formada por crianças, esperando de forma ansiosa pelo acolhimento de uma nova família. Um novo momento, composto por uma nova perspectiva de vida. Quero aqui parabenizar a nobre colega deputada Lidiane Lucena (Republicanos) que também desenvolve um trabalho lindo. Precisamos, juntos e juntas, ampliar as políticas públicas que permitam facilitar este processo de adoção”, completou a parlamentar.

Trabalhador Rural

Ainda durante o respectivo pronunciamento, a deputada Áurea Ribeiro destacou o Dia Nacional do Trabalhador Rural, de igual modo comemorado nesta quinta-feira (25). “Hoje também utilizo este espaço para destacar os trabalhadores brasileiros que atuam com tamanha bravura no setor rural. Homens que ainda na madrugada levantam para a labuta tão importante para o desenvolvimento do nosso estado. Um dia dedicado à milhares de trabalhadores que dedicam suas vidas em prol do avanço econômico nacional”, destacou. Por fim, a deputada convidou a população para participar do início dos festejos juninos no município de Lagarto.

“No próximo domingo, dia 28, estaremos iniciando nossos festejos juninos com a retirada do mastro. Espero que todos que estão nos acompanhando aqui na Assembleia Legislativa, através das redes sociais ou na transmissão da TV Alese, possam comparecer e prestigiar este momento cultural de tamanha representatividade para o nosso povo”, pontuou a deputada Áurea Ribeiro.

Por Milton Alves Júnior