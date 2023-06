Diário Oficial da União publica a nomeação de Valadares Filho para assessoria especial de assuntos parlamentares

Diário Oficial da União publica nomeação de Valadares Filho para assessoria especial de assuntos parlamentares

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira (14), a nomeação presidente do PSB em Sergipe, ex-deputado federal Valadares Filho, para a chefe da assessoria especial de assuntos parlamentares e federativos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Em suas redes sociais, o ministro Márcio Macedo (PT) disse que “foi com reconhecimento e confiança que convidei o ex-deputado federal Valadares Filho para assumir a chefia da assessoria especial de assuntos parlamentares e federativos do Ministério da Secretaria Geral da Presidência. Hoje foi publicado no DOU. Ao trabalho por Sergipe e pelo Brasil”, concluiu.

Valadares Filho também se manifestou. “Quero registrar o meu agradecimento ao convite feito pelo ministro Márcio Macedo e pelo presidente Lula para uma função tão importante para o país: chefiar a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria Geral da Presidência. Eu vou retribuir toda essa confiança com muito trabalho, com muita lealdade ao ministro, e toda sua equipe, e ao governo Lula. Estarei unido ao objetivo de todos que é fazer com que o Brasil continue sendo reconstruído. Além disso, é uma grande oportunidade de ajudar, e muito, o estado de Sergipe”, concluiu.

Foto redes sociais