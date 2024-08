Diêgo Prado recebe apoio do povo e da classe política na disputa em São Cristóvão

Uma multidão vestindo azul participou da convenção partidária que confirmou os nomes de Diêgo Prado e Edson Pereira na disputa pela prefeitura de São Cristóvão. O evento aconteceu neste sábado, 3, na quadra do Colégio Estadual Armindo Guaraná, no bairro Rosa Elze, e reuniu os integrantes da coligação “São Cristóvão Que o Povo Quer”, formada pelo PSD, PSB, PDT, PP, PL e MDB.

A convenção confirmou os nomes de Diêgo e Pereira na disputa pela prefeitura de São Cristóvão e apresentou os 90 nomes que estarão na disputa para vereador na coligação. Em sua fala, Diêgo agradeceu emocionado o apoio que tem recebido do povo são-cristovense e da classe política sergipana, representada no evento pelo governador e presidente estadual do PSD, Fábio Mitidieri, além dos senadores da República Alessandro Vieira (MDB) e Laércio Oliveira (PP).

“Meu coração está transbordando de felicidade, meu povo! Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que, com a força de vocês e com a graça de Deus, eu não tenho dúvida que hoje se inicia uma nova história com um filho de São Cristóvão! Obrigado por confiarem no meu projeto e de Pereira para a Prefeitura de São Cristóvão e por estarem conosco nessa caminhada. Muito obrigado a todos!”, agradeceu Diêgo.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) participou do ato político e aproveitou para reafirmar o apoio ao projeto de Diêgo e Pereira para São Cristóvão. “A São Cristóvão que nós queremos para os nossos filhos, que nós queremos para a nossa família, que nós queremos para o nosso povo, o futuro dessa cidade. Eu estou aqui por gratidão ao apoio que eu recebi do povo são-cristovense na minha campanha em 2022 e estou aqui não apenas para apoio, estou aqui para dizer que eu serei mais um soldado na campanha desses dois galeguinhos”, confirmou o governador.

O senador Alessandro Vieira (MDB) falou sobre renovação política e relembrou a sua trajetória política ao lado de Diêgo. “Diêgo e Pereira são essa renovação que São Cristóvão precisa e eu estarei com eles nessa caminhada. Diêgo deve lembrar que quando ele chegou com um projeto de mudança lá atrás, ainda como vereador, eu estava com ele e dei todo apoio, o mesmo farei agora. Dá pra ver na dimensão desse evento que o povo de São Cristóvão quer Diêgo e Pereira na prefeitura. Eu vou estar com eles nessa caminhada porque eu acredito que eles serão o melhor para São Cristóvão”, disse o senador.

O senador Laércio Oliveira (PP) destacou a simplicidade de Diêgo e a sua boa relação com a classe política sergipana para favorecer a sua cidade. “Diêgo é um rapaz simples, que respeita todo mundo, mas que sabe o que quer. Ele é um filho da terra, um filho de São Cristóvão que busca a todo momento, incessantemente, promover um melhor momento para a sua gente. E Diêgo na política é exatamente esse instrumento capaz de mudar a vida das pessoas de São Cristóvão. Essa cidade já viveu tempos de muita dor e sofrimento. Diêgo tem uma boa relação com os políticos sergipanos e é por isso que ele tem um time de peso ao seu lado. O que mais me interessa é que Diêgo faz política com pessoas e para as pessoas da sua cidade”, acrescentou Laércio.

A convenção partidária que consagrou Diêgo e Pereira como pré-candidatos reuniu milhares de apoiadores e, além do governador Fábio Mitidieri e dos senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, também contou com a presença dos deputados federais Nitinho Vitale e Capitão Samuel, do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, do presidente do PSD Jovem, Jorginho Araújo, além da ex-deputada Kitty Lima, e dos pré-candidatos a prefeito Luiz Roberto, Danielle Garcia e Gracinha Garcez.

