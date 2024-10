DIÓGENES BRAYNER COMENTA: O DIA DA VOTAÇÃO E A CONFUSÃO MENTAL DE QUEM ESCOLHE CANDIDATO NA HORA DO VOTO

Pesquisas realizadas neste sábado (05) mostram claramente o que se vem percebendo nas mesmas avaliações feitas a 30 dias do pleito: Emília à frente e Yandra bem próximo. Podia se dar com certeza que as duas estariam no primeiro turno, mas nos últimos 15 dias percebeu-se aumento considerável da candidatura de Luiz Roberto (PDT), que gora chega à possibilidade de entrar na uma disputa pelo primeiro turno. Também há maior movimento e animação em suas carreatas e caminhadas, assim como nos de Yandra.

Ontem foi um dia de pesquisas loucas. Várias delas circularam na Internet, a maioria delas nas redes sociais e nos programa de TV, já mostra a tempo que Emília já pode se eleger já no primeiro turno, mas a realidade é que a fotografia das pesquisas não há semelhança entre números e deixa ver que Emília está sempre à frente. Isso leva a crer que a vereadora realmente já está no primeiro turno, mas numeração que lhe dá vitória no primeiro turno é falaciosa, em razão da sua dificuldade de formação de grupo no segundo turno. Em segundo e terceiro lugares, que podem chegar ao primeiro turno para disputar com Emília, estão Yandra e Luiz Roberto, quem têm números próximos nessas pesquisas, o que é excessivamente estranho, porque numa altura dessas o eleitor já deveria estar decidido.

Mas há um porém que justifica isso. O dia maior das decisões pelo candidato é hoje, em frente às urnas. Uma proporção alta de eleitores na Capital vê todo movimento, nas ruas, nos portais, blocos de TV e ainda nas emissoras de rádios. Entretanto no momento de teclar os botões das urnas esquecem números, nomes ou votam nulo porque não creditam na política. Um detalhe: é nesse momento de ignorância dos eleitores, que muita gente ganha dinheiro.