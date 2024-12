Diplomado, Rodrigo Fontes reforça compromisso em legislar ouvindo os aracajuanos

Fontes vai defender na Câmara a criação de um centro de recuperação para dependentes químicos em Aracaju

Eleito com 2.496 votos, Rodrigo Fontes (PSB) foi diplomado em cerimônia realizada nesta terça-feira, 17, no Teatro Tobias Barreto, ao lado dos outros 25 vereadores eleitos em Aracaju, da prefeita e vice-prefeito eleitos, Emília Corrêa e Ricardo Marques.

Pouco antes da cerimônia, o vereador reafirmou, em entrevistas para a imprensa, seu compromisso em honrar as promessas realizadas durante a campanha eleitoral. “Nesse período agora entre o fim da eleição e a diplomação, eu visitei vários bairros de Aracaju novamente ouvindo as pessoas que me conduziram à Câmara Municipal, ouvindo, mais uma vez, suas reivindicações. A partir de 1º de janeiro o meu compromisso é levar a voz da população para o parlamento que é a casa do povo aracajuano”, disse o vereador diplomado.

Esse será o primeiro mandato de Rodrigo Fontes em Aracaju, mas não é a primeira vez que ele assume um mandato legislativo. “Fui vereador há 20 anos no município de Capela, mas ser candidato em Aracaju foi algo bem difícil. Aos poucos fui procurando me fazer conhecer pelas pessoas e ganhando a confiança delas ao apresentar o nosso projeto e compromisso com o povo aracajuano ”, compartilhou Rodrigo.

Ele enfatizou ainda que para construir um bom mandato a partir de janeiro de 2025 vai procurar legislar ouvindo o povo de Aracaju. Uma das grandes pautas que será defendida por Fontes na Câmara Municipal diz respeito a viabilizar a existência de um centro de recuperação para dependentes químicos na capital sergipana.

“Foi ouvindo as pessoas durante a campanha que descobri o sofrimento de tantas famílias que sofrem com a questão da dependência química. Como vereador, esse é um dos meus maiores projetos, trazer para a Câmara de Aracaju a necessidade de uma clínica pública que reabilitação e reintegração social de dependentes químicos”, defendeu Rodrigo Fontes.

Texto e foto Miza Tâmara