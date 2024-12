DIPLOMADOS: PREFEITO MACHADINHO, VADO GAVIÃO, VICE, VEREADORES E SUPLENTES EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

Por volta das 10h foi marcada a solenidade de diplomação dos prefeitos eleitos das cidades de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, bem como vice-prefeitos, vereadores e suplentes.

O ato foi ocorreu nas instalações do auditório do Centro de Excelência do Colégio Dom Juvência de Britto, em Canindé, com participação de poucos convidados, algumas autoridades e os eleitos. A imprensa local não foi convidada pela organização do evento, a Justiça por parte do órgão do TRE. Ato falho que gerou criticas. Não foi notada a presença das emissoras de rádio Xingó FM, nem Amanhecer FM, TV Velho Chico, Jornal do Sertão e Revista Canindé, sites locais que se dedicam à repassar informação sem ajuda de verba pública. “Canindé e região não pode ser deserto de notícias”, destaca o portal Revista Canindé.

Não houve discurso por parte dos empossados, fato orientado por parte da justiça no ato do momento.

No próximo dia primeiro de janeiro de 2025, ocorrerá a cerimônia de posse dos eleitos das duas cidades.

Os prefeitos eleitos empossados foram: Vado Gavião, cidade de Poço Redondo, seu vice-prefeito, João Leite. Machado Barbosa, Canindé de São Francisco e Pank, Canindé de São Francisco. Vereadores e suplentes também foram diplomados.

Importante destacar a ausência de alguns suplentes de vereadores que não se fizeram presentes.

Por Adeval Marques