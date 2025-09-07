Direita em Sergipe se une e convoca população para ato de 7 de setembro em Aracaju

Lideranças políticas e sociais da direita em Sergipe uniram forças para convocar a população a participar do ato de 7 de setembro, em Aracaju. A manifestação, que acontece na data da Independência do Brasil, será realizada às 14h, com concentração na Cinelândia, na Orla de Atalaia, e pretende reunir apoiadores de diversas cidades do estado.

O movimento foi impulsionado por um vídeo coletivo divulgado nas redes sociais nesta semana, em que políticos e ativistas reforçam o chamado para que os sergipanos vistam verde e amarelo e defendam os valores de “Deus, Pátria, Família e Liberdade”.

Entre os nomes que aparecem na convocação estão o deputado federal Rodrigo Valadares, o deputado federal Thiago de Joaldo, o deputado estadual Luizão Dona Trampi, a vereadora por Aracaju Moana Valadares (PL), o vereador de Aracaju Pastor Diego, o vereador de Aracaju Lúcio Flávio, o vereador de Nossa Senhora do Socorro Pr. Joanan, o vereador de Glória Flávio Garcia, a secretária da Família e da Assistência Social de Aracaju Simone Valadares, o ex-deputado estadual Capitão Samuel, o ex-vereador Sargento Vieira, além de lideranças conservadoras como Flávio (Direita Sergipana), Emanuely Hora (Tobias Barreto), Elber da Direita (Tobias Barreto), Hélder Filhão Bolsonaro (Estância), Vitor Brito (Direita Dores) e Alexandre Moraes (Direita São Cristóvão).

No vídeo, os participantes destacam que o ato vai além da comemoração da Independência e representa também uma resposta contra a censura, o autoritarismo e as ideologias que, segundo eles, ameaçam os valores tradicionais do Brasil.

As falas trazem tom de coragem e resistência. “A nossa coragem é maior do que qualquer perseguição. No dia 7 de setembro, Aracaju vai mostrar sua voz para todo o país”, disse o deputado Rodrigo Valadares. “Vista sua camisa verde e amarela, pegue sua bandeira e venha conosco. É pela família, pelo bem e pela verdade”, outro complementa.

Os organizadores esperam que a mobilização seja um dos maiores atos já realizados em Sergipe, mostrando que a direita está unida e disposta a fortalecer sua presença nas ruas. O movimento acontecerá no próximo domingo, dia 7, às 14h, na Orla de Atalaia.

Texto e foto Passos Comunicação