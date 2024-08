Diretor do banco Safra enxerga cenário positivo de investimentos para SE

O diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra e ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, visitou o governador Fábio Mitidieri nesta terça-feira, 6, no Palácio Museu Olímpio Campos (Pmoc), na praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju. Em conversa com o chefe do Executivo estadual, o ex-ministro falou com os gestores estaduais sobre formas de atrair investimentos para Sergipe. Presenteado pelo governador Mitidieri com um quadro que retrata o Museu Olímpio Campos, Levy se comprometeu em retornar a Sergipe para amadurecer o tema.

Na oportunidade, o diretor conheceu detalhes sobre o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que ajuda a criar um ambiente favorável de instalação de novas empresas em Sergipe, por meio de incentivos, entre eles, fiscais.

“Estamos honrados com a visita do ex-ministro e atual diretor do Banco Safra. Tivemos um diálogo bastante frutífero. Ele se mostrou interessado por Sergipe e queremos extrair o melhor de sua expertise em benefício de nosso estado. Esperamos que retorne em breve”, convidou Mitidieri.

Entre junho e julho deste ano, o Governo de Sergipe aprovou a concessão de incentivos fiscais e locacionais para 19 empresas que pretendem instalar novas indústrias no estado. Um cenário que chamou a atenção do Levy. “Sem dúvida nos encontraremos mais vezes para nos aprofundarmos sobre como atrair investimentos para Sergipe”, declarou o executivo, mostrando-se, inclusive, impressionado com o equilíbrio das contas do Estado.

Contas

Sergipe tem priorizado desde 2023 o equilíbrio das contas públicas, buscando estimular o aumento da arrecadação e coloca em prática um eficiente controle das despesas. Ao adotar essa prática de responsabilidade fiscal, o Estado viabiliza as condições necessárias para realizar investimentos e aplicar recursos em áreas primordiais, como Saúde, Segurança Pública e Educação.

Esse equilíbrio tem permitido ao governo também manter baixos índices de endividamento e obter crédito em condições favoráveis, sobretudo com o aval da União, para viabilizar investimentos em infraestrutura, e assim garantir o desenvolvimento econômico do Estado.

Sergipe conseguiu a operação de crédito de R$ 300 milhões com o Banco do Brasil, por exemplo, que prevê obras de infraestrutura e mobilidade, como a construção do viaduto de interseção das avenida Beira Mar com a Tancredo Neves, e a construção de uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para ligação da Tancredo Neves com o bairro Coroa do Meio.

A operação tem a garantia da União, graças ao Estado estar com as contas equilibradas e ter conceito B em capacidade de pagamento (Capag B) na avaliação do Tesouro Nacional.

Foto: Arthur Soares