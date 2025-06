DIRETORA DA ESCOLA DE GESTÃO DA FAMES INTEGRA OBRA NACIONAL QUE CELEBRA OS 10 ANOS DA REDE DE PARCERIAS

Foi lançado nesta segunda-feira, 2, em Brasília, o livro “Rede de Parcerias: 10 anos mudando a vida das pessoas”, que reúne experiências, reflexões e práticas de 58 autores de diferentes instituições do país. A diretora da Escola de Gestão Governador João Alves, da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Tiana Teles, está entre os autores selecionados para compor a publicação, que marca uma década da Rede de Parcerias, iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação.

O evento de lançamento antecedeu o início do 10º Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, que começa nesta terça-feira, 3, e segue até o dia 5, também em Brasília. A diretora representa a FAMES durante a programação, que reúne gestores e entidades de todo o país para discutir estratégias, desafios e inovações na gestão das transferências de recursos federais e parcerias na administração pública.

No artigo intitulado “Costurando retalhos, construindo governança: o papel da Rede de Parcerias na gestão pública”, Tiana Teles reflete sobre como a atuação colaborativa, por meio da Rede, tem fortalecido a governança, promovido capacitação e contribuído para melhorar a aplicação dos recursos públicos, especialmente nos municípios.

Ao longo de 10 anos, a Rede de Parcerias tem se consolidado como uma estrutura de governança colaborativa voltada para o aprimoramento dos processos de transferências da União. A iniciativa tem como eixos centrais a capacitação, a comunicação e a transparência, atuando diretamente no fortalecimento da gestão pública em todas as esferas.

Para os municípios, a Rede representa um suporte fundamental na qualificação da gestão de projetos e na execução de investimentos públicos, especialmente aqueles voltados à infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento local. Ao promover a troca de experiências, disseminar boas práticas e oferecer capacitações, a Rede contribui para que os gestores públicos aprimorem seus processos, ampliando a eficiência e o impacto dos serviços prestados à população.

Sergipe em destaque

A participação de Tiana Teles como autora da obra foi destacada pela presidente da FAMES, Silvany Mamlak, como um marco relevante para os municípios sergipanos.

“Ter uma sergipana como autora desse livro que celebra uma década da Rede de Parcerias é motivo de orgulho para a FAMES e para todos os municípios do nosso estado. É um reconhecimento à competência, à seriedade e ao compromisso da diretora Tiana, que representa tão bem Sergipe nesse espaço de construção nacional da gestão pública”, afirmou Silvany.

Tiana também celebrou a oportunidade de compartilhar sua experiência e reforçou a importância do trabalho colaborativo na gestão pública.

“Fazer parte dessa coletânea é uma enorme satisfação. A Rede de Parcerias mostra que, quando trabalhamos de forma colaborativa, construindo pontes e somando esforços, conseguimos fortalecer a gestão pública e gerar impacto real na vida das pessoas. É gratificante ver esse trabalho reconhecido em um espaço nacional e poder levar a experiência de Sergipe para essa discussão”, destacou Tiana.

Por Innuve Comunicação