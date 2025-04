Diretora da Escola do Legislativo é homenageada com a Medalha Quintina Diniz

Por iniciativa do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), a diretora da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese), Telma Pimentel, foi agraciada, nesta quarta-feira, 30, com a “Medalha Deputada Quintina Diniz”, concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em homenagem a mulheres que se destacam em sua atuação familiar, profissional, política ou social, especialmente na defesa dos direitos e da igualdade feminina.

Para Luciano Pimentel, a Medalha Quintina Diniz valoriza a importância da participação feminina na sociedade sergipana e celebra a grandiosa contribuição das mulheres para o desenvolvimento de Sergipe.

“Neste ano, o nosso mandato está homenageando Telma Pimentel, que construiu uma carreira sólida na Caixa Econômica e atualmente exerce, com dedicação e competência, a função de diretora da Escola do Legislativo. Já presidiu a Fundat e também ocupou o cargo de diretora da Fundação Aperipê, responsável pela Rádio e TV Aperipê. Ao longo dos anos, tem prestado relevantes serviços à sociedade sergipana, tanto por sua trajetória na Caixa Econômica quanto por sua expressiva atuação na gestão pública. E, por todo seu histórico profissional, recebe essa merecida homenagem”, destacou Luciano Pimentel.

Formada em Ciências Contábeis, Telma Pimentel possui vasta experiência nos setores bancário e empresarial, com atuação de destaque em órgãos públicos — incluindo a presidência da Fundat e a diretoria administrativo-financeira da Fundação Aperipê. Em 2024, assumiu a direção da Elese, onde atua promovendo a capacitação dos servidores da Alese e da população em geral, além de desenvolver e apoiar projetos voltados à Educação Legislativa e Cidadã.

Segundo a diretora da Elese, a honraria entregue pela Alese carrega um enorme simbolismo. “O fato de ser uma medalha que leva o nome de Quintina Diniz torna esse momento ainda mais significativo. Quintina foi uma mulher à frente do seu tempo: fundou uma escola voltada exclusivamente para mulheres e foi eleita a primeira deputada estadual de Sergipe — o que, por si só, já representa um marco extraordinário. Se hoje conquistar espaço de poder na política ainda é um grande desafio para nós, mulheres, imagine há 90 anos, quantos tabus, quantos preconceitos e quantas barreiras ela teve que enfrentar para chegar onde chegou. Parabenizo todas as mulheres que também estão sendo homenageadas”, afirmou Telma Pimentel.

Sobre a homenageada

Telma Pimentel iniciou sua trajetória profissional em 1982, ao ingressar no Banco Nacional da Habitação (BNH) em Aracaju por concurso público. Com a extinção do BNH em 1986, passou a integrar a Caixa Econômica, onde desempenhou diversas funções, como Agente Empresarial, Chefe de Setor e Gerente nas áreas de Pessoa Física e Pessoa Jurídica Pública.

Em 1995, ainda na Caixa, deu início à sua atuação como empresária ao fundar o Hotel Terra do Sol, permanecendo ativa no setor de turismo até hoje.

Entre 2011 e 2012, presidiu a Fundação Municipal do Trabalho (Fundat), onde promoveu a inclusão social e capacitou cerca de 10 mil pessoas para o mercado de trabalho. Já entre 2015 e 2017, foi diretora administrativo-financeira da Fundação Aperipê (atual Funcap). Desde 2024, exerce o cargo de diretora da Escola do Legislativo.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese