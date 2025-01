Diretores das Federações são recebidos no Palácio do Planalto

Nesta terça-feira (08/01/25) no Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República, por intermédio da secretaria executiva, foi realizada mais uma reunião, para a implementação do Grupo de Trabalho (GT), que irá discutir temas relevantes sobre as funções que compõem a profissão de Radialista.

No encontro estiveram representando o governo federal, Usiel Rios, Secretário-Executivo Adjunto da Secretária-geral da Presidência da República, Marcelo Barreto, Diretor de Articulação e Políticas Públicas da Secretária Nacional de Diálogo Sociais. Representando a FITERT, os radialistas Fernando Cabral – coordenador nacional e Alex Carvalho secretário de politica institucional e ainda representando a FENARTE, o radialista e presidente Expedito Monteiro.

A reunião foi produtiva, onde as duas entidades classistas, concordaram com os critérios apresentados pelos representantes governamentais, para criação do GT, bem como, houve acordo também, para que as duas entidades apresentem um documento, que irá balizar o debate sobre o Decreto nº 9.329/2018, do governo Temer, que trouxe em seu contexto grandes prejuízos para os radialistas brasileiros, no que tange as funções e a valorização dos profissionais.

Após a reunião, os representantes do mistério da secretaria geral e da FITERT, foram recebidos pelo Ministro Radialista Marcio Macedo, onde foi feito relato das tratativas em torno da criação do GT. Mais uma vez o Ministro Márcio reafirmou o compromisso do governo federal na implementação do grupo em prol de novas diretrizes e regulamento que venha beneficiar a categoria.

“A Fitert tem feito a sua parte, provocando o Executivo Federal em criar mecanismos benefícios para a categoria e ao mesmo tempo respeitando todas as representatividades classistas, com o objetivo do bem comum”, argumentou Fernando Cabral.

Texto e foto ascom FITERT