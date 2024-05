DIRETORIA DA DESO RECEBE MORADORES DO LOTEAMENTO GUAJARÁ; 1ª ETAPA DA OBRA DA REDE JÁ  ESTÁ PRONTA

A primeira etapa da obra que está implantando a rede de distribuição no loteamento Guajará, no município de Nossa Senhora do Socorro, já está pronta e vai entrar em operação nos próximos dias. Foi com base nessa demanda que representantes dos moradores da região participaram de reunião na presidência da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), nesta quarta-feira, 22, para ajustarem melhorias no abastecimento da localidade.

Falta de viabilidade técnica e ligações clandestinas são alguns dos pontos que dificultam a segurança hídrica local, além do crescimento desordenado da comunidade. De acordo com o diretor-presidente da Deso em exercício e diretor Comercial Financeiro, João Quintiliano, o alinhamento foi produtivo. “A reunião foi proveitosa. Alinhamos alguns pontos para tratar da situação da região do Guajará, envolvendo a área comercial e a operacional da empresa. Pretendemos iniciar já na próxima semana os trabalhos em campo para que possamos melhorar o atendimento naquela comunidade”.

Para o diretor de Manutenção e Operação, Carlos Anderson Pedreira, a empresa se dispôs a fazer um projeto e implantar toda a rede de distribuição do Guajará. “A primeira etapa da obra está concluída, com a construção de todas as redes internas e com a construção de um reservatório. O que carece agora é a complementação dessa obra, com um reforço de rede vindo do povoado Sobrado, mas que hoje já daria segurança hídrica para a região. Ainda não aconteceu devido a intervenções indevidas, os desvios de água na localidade que dificultam o acesso à água das pessoas que estão próximo”, disse.

Compromisso

A partir deste momento, o cenário será de regularização da área. “O compromisso durante a reunião foi, junto à Diretoria Comercial Financeira, atuar de forma firme na regularização dessas ligações clandestinas, além da implantação de novas ligações para que possamos fazer a água, que é suficiente para atender a localidade, chegar para todos. Os representantes compareceram à sede da Deso de forma pacífica, fizeram um movimento e nos colocamos à disposição para atender, explicando toda a situação e tenho certeza que saíram satisfeitos”, reforçou Anderson.

Diálogo efetivo

Uma das representantes dos moradores, a dona de casa Adriana Rocha dos Santos, afirmou que após essa reunião a água será uma realidade nas torneiras. “Viemos para resolver a regularização do abastecimento de água e regularizar todos os moradores que estão com pendências. Vamos aguardar a análise que a Deso se prontificou a fazer sobre essas regularizações e sobre o abastecimento. Acredito que dessa forma a situação está encaminhada. Desta vez, sabemos que todos os moradores poderão ter água em suas torneiras”, finalizou.

