Diretoria da Iguá Saneamento visita o presidente da Alese

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade, recebeu a visita da diretoria da Iguá Saneamento, vencedora da concessão parcial dos serviços executados pela Deso, em leilão realizado no último dia 4 de setembro. A reunião foi realizada na Diretoria-Geral da sede da Alese, em Aracaju.

Jeferson Andrade destacou que este é um projeto ambicioso que o Governo do Estado propôs e os parlamentares aceitaram em votação na Casa. Ele ainda acrescentou que a população aguara pelas melhorias no abastecimento de água.

“É uma expectativa muito grande na rua, então eles vieram hoje nos comunicar os processos jurídicos, como estão andando até que, se tudo der certo, nós assinemos o contrato. A expectativa da população é muito grande que a Iguá venha a proporcionar tudo aquilo que ela e que o Governo do Estado propuseram para que nós não tenhamos mais essa seca não só no sertão sergipano, mas em vários povoados do nosso estado. Nós temos a fato d’água em Nossa Senhora do Socorro, em Nossa Senhora de Lourdes, tem acessos em Canindé de São Francisco que água não chega e ainda são abastecidos por carros pipas e hoje aqui eles se comprometeram também a aumentar essa rede”, afirmou.

O presidente lembrou que se trata de uma empresa com know-how em concessão. Por este motivo, ele declarou sua felicidade com a visita recebida, já que o objetivo é saber quais as necessidades da população.

“Fico feliz com a visita e com a preocupação deles em escutar os poderes, estão visitando todos os poderes para saber realmente a necessidade da população e tenho certeza que virão muito mais aqui para ouvir também a população e os locais que mais precisam da infraestrutura e do apoio da Iguá”, declarou.

O CEO da Iguá, Roberto Barbuti, contou que foi colocada a mensagem de compromisso e confiança em relação ao projeto. Ele disse que esta é uma parceria de 35 anos, por isso a necessidade de começar bem.

“Nós nos preparamos muito antes de colocar o nosso lance, então foi algo muito estudado. Obviamente, é um compromisso significativo que a Iguá está fazendo aqui, os nossos acionistas têm a visão de longo prazo, então vamos trabalhar no cumprimento do contrato que prevê a universalização da coleta de esgoto, que vai trazer uma melhoria substancial principalmente no aspecto da saúde, mas também é vetor de desenvolvimento para o turismo e crescimento econômico do estado. A gente vai atuar para, assim que possível, atacar as questões da intermitência, de pontos onde hoje não há o abastecimento na qualidade e quantidade que a população necessita, então a gente vai trabalhar muito forte para transformar essa realidade. Esse é o nosso propósito, para isso que a gente vem aqui”, afirmou.

O Presidente Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, participou da reunião e falou que este é o início do contato da diretoria da Iguá com todos que fazem os três poderes do Estado.

“Nós já tivemos a licitação com o leilão homologado, estamos em trâmite para a assinatura do contrato e após a assinatura do contrato que se dá início à operação assistida para que depois de seis meses a Iguá passe a operar de fato o sistema de distribuição da água e tratamento do esgoto”, detalhou.

O deputado Jorginho Araujo destacou que a nova concessionária ficará com a parte de distribuição da água, cabendo a Deso a captação e o tratamento. Ele acrescentou que não se trata de um processo de privatização e sim de concessão.

“Estão chegando ao nosso estado para começar os trâmites iniciais, visando a assinatura do contrato, o início de uma operação assistida e depois de seis meses do início dessa operação assistida o início propriamente da operação da destribuição da água a cargo da Iguá Saneamento e, como sempre digo, a Assembleia teve um papel fundamental. Nós parlamentares votamos em proposituras legislativas que possibilitaram o processo de concessão e todos imbuídos no único objetivo que é ver o serviço de distribuição de água melhorar efetivamente. Quem vai ganhar com essa melhora, sem dúvida nenhuma, é a população sergipana que porventura abre a sua torneira e água não chega ou que algumas vezes têm o abastecimento de água interrompido e que fica alguns dias sem água na sua residência, especialmente em diversos municípios do interior do nosso estado e a gente não tem dúvida nenhuma que esse processo de concessão vai chegar a resolver de uma vez por todas esse problema”, falou.

Participaram ainda da visita, o deputado Doutor Samuel Carvalho, e os diretores da Iguá Saneamento – diretor executivo de Estratégia e Investimentos, Gabriel Montagnini, diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Douglas Casagrande, diretor executivo de Operações, Péricles Weber, e diretor executivo Jurídico, Juliano Heinen.

Por Wênia Bandeira