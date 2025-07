Diretoria da Iguá Sergipe participa de sessão na Alese e apresenta balanço da operação

Em um gesto de transparência e diálogo com o poder legislativo, o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, em conjunto com o diretor Institucional, João Roberto Moraes e do diretor de Operações, Cláudio Martins, participaram nesta terça-feira, 15, de uma sessão na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para apresentar os resultados iniciais da operação plena da concessionária no estado e responder aos questionamentos dos parlamentares. A audiência contou com a participação ativa dos deputados estaduais que levantaram temas relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e o cumprimento do contrato celebrado com o Governo de Sergipe.

Durante sua apresentação, Fernando Vieira detalhou o plano de 100 dias, que marcou o início das ações da Iguá Sergipe, e destacou que mais de 60 intervenções já foram iniciadas, sendo que parte delas já está concluída. Segundo o diretor, essas medidas iniciais já começam a impactar positivamente o serviço, beneficiando cerca de 450 mil pessoas em diversas regiões do estado.

“Viemos à Alese prestar contas à sociedade e explicar o que é o contrato, quais são os próximos passos, os resultados alcançados e, principalmente, ouvir. Esse é um grande exercício de transparência. A Assembleia tem um papel fundamental como caixa de ressonância da população, e estamos aqui para entender onde é preciso corrigir. Não temos compromisso com o erro, mas sim com a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados”, afirmou Fernando Vieira.

O diretor destacou ainda que, entre as ações de curto prazo, estão melhorias operacionais e a modernização de equipamentos, mas reforçou que os desafios estruturais exigem obras de médio e longo prazo.

“Para resolver definitivamente o problema de abastecimento, por exemplo, será necessário executar obras de engenharia de grande porte, como a construção de adutoras que atravessam o estado, com cerca de 80 km de extensão, além de grandes reservatórios. Estão previstos aproximadamente R$ 3 bilhões em investimentos nos próximos anos, somente em obras voltadas ao abastecimento”, explicou.

Na ocasião, a diretoria também assumiu o compromisso de apresentar o plano Verão, com as ações previstas para os próximos seis meses, além de estratégias para um ano de operação. “Vamos dar visibilidade às ações da empresa e intensificar a comunicação com a população. Nosso objetivo é prestar contas com clareza e mostrar que estamos comprometidos com a transformação do saneamento em Sergipe”, completou.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe