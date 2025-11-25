Diretoria da OAB/SE entrega lista sêxtupla do Quinto Constitucional ao TJ

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) esteve na manhã desta terça-feira, 25, no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para realizar a entrega oficial da lista sêxtupla do Quinto Constitucional à presidente da Corte, desembargadora Iolanda Guimarães. A lista foi homologada ontem, 24, por unanimidade, pelo Conselho Seccional.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destacou que o processo de formação da lista sêxtupla foi conduzido com rigor técnico, ética, transparência e ampla participação da advocacia. Ele lembrou que a consulta direta à classe registrou mais de 70% de adesão, marca histórica na instituição, e reforçou que o modelo adotado pela OAB/SE priorizou critérios inclusivos, democráticos e alinhados aos princípios do Quinto Constitucional.

“A OAB/SE realizou um processo extremamente técnico, ético, transparente, inclusivo e profundamente democrático. Cumprimos todos os prazos estabelecidos e garantimos igualdade de condições a todos os candidatos. Hoje, com a entrega da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça, encerramos a participação institucional da Ordem nesta etapa. Foi um trabalho feito com responsabilidade e total respeito à advocacia sergipana”, afirmou Danniel.

O presidente ressaltou, ainda, que o processo do Quinto Constitucional segue agora para suas fases finais. “A partir deste momento, cabe ao TJSE formar a lista tríplice e, posteriormente, ao governador de Sergipe escolher aquele que será o novo desembargador. A advocacia fez sua parte com maturidade e compromisso, oferecendo nomes qualificados e legitimados pela classe”, completou.

Compõem a lista sêxtupla entregue ao TJSE os advogados: Márcio Conrado, Fabiano Feitosa, América Nejaim, Marília Menezes, Carla Carolina e Kleidson Nascimento.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE – Foto: Larissa Barros – Dicom/TJSE