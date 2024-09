Diretoria do GACC Sergipe participa 11º Congresso Todos Juntos contra o Câncer em SP

Representantes da diretoria do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC Sergipe) participaram da 11º edição do ‘Congresso Todos Juntos contra o Câncer em São Paulo’ realizado entre os dias 17 e 19 de setembro com o tema ‘Nova Política Nacional e Controle do Câncer: O que muda?’. O evento contou com a participação de diversos atores da saúde e das causas sociais, com a presença de médicos, gestores e representantes de da sociedade civil organizada.

A Gerente Geral do GACC, Ulla Ribeiro, foi uma das palestrantes e levou o nome do Estado de Sergipe para o maior evento sobre a prevenção e tratamento do câncer do país. Apresentou o trabalho social que realiza em Sergipe há 25 anos com crianças e adolescentes e ministrou a palestra com o tema ‘Papel das ONG’s no cuidado e acolhimento ao paciente em tratamento fora de domicílio’.

O Presidente da Federação de Apoio ao Paciente com Câncer de Sergipe (Fiapace), Fred Gomes, também participou do congresso ao lado dos representantes da AAACASE Valnê Carvalho e Paulo Ramos que conheceram o

o médico oncologista e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich.

Durante o congresso, foi apresentada uma pesquisa inédita sobre a percepção de diferentes públicos, como médicos e profissionais de saúde, gestores, pacientes oncológicos e população geral, sobre a nova política. Durante os três dias, mais de 3 mil pessoas participaram de 40 painéis sobre temas como promoção da saúde, prevenção, detecção precoce e diagnóstico, financiamento da saúde pública, cuidados paliativos, tratamento e inovações. Foi discutido pelos profissionais o que precisa ser priorizado, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estratégias de gestão e de políticas públicas focadas na atenção oncológica.

Texto e foto Fredson Navarro