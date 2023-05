Diretoria do Hospital Senhor dos Passos é recebida em Brasília pelo Ministro Márcio Macedo

A diretora presidente do Hospital Nosso Senhor dos Passos, Magna Barroso, acompanhada da diretora geral, Ellen Prado, foi recebida na manhã desta terça-feira (23), em Brasília, pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, Magna Barroso apresentou a instituição e alguns projetos futuros estratégicos para o hospital.

O Hospital Nosso Senhor dos Passos é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem a Associação Nosso Senhor dos Passos como mantenedora.

Fonte e foto SE Noticias