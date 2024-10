Diretorias da Saese e Coopanest entregam carta de compromisso aos candidatos à Prefeitura de Aracaju

As diretorias. da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) e da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) reuniram-se com as duas candidaturas que estão disputando a Prefeitura de Aracaju no segundo turno, Emília Correia e Luiz Roberto.

O objetivo foi falar um pouco da história das instituições e de seus projetos na área de saúde e junto à sociedade. “Nós entregamos uma carta de apresentação e intenções, e solicitamos que o eleito ou eleita mantivesse um canal de diálogo com a nossa Instituição”, explicou o presidente da Coopanest , José Eduardo de Assis.

Ainda de acordo com o presidente da Coopanest, a receptividade foi bastante positiva. “Eles entenderam a importância das nossas ações, desde o Programa de Reanimação Cardiopulmonar nas Escolas, da consulta pré-anestésica, do tratamento da dor. Nós esperamos, independente de quem esteja na cadeira de prefeito no próximo ano, firme esse compromisso e tenha esse olhar para a área da Medicina que atuamos”, afirmou.

Fonte e foto assessoria