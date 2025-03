DIRETÓRIO NACIONAL DO CIDADANIA APROVA DECISÃO DA NACIONAL DE NÃO RENOVAR A FEDERAÇÃO COM O PSDB

O Diretório Nacional do Cidadania, aprovou por unanimidade a decisão da Executiva Nacional do partido de não renovar a federação com o PSDB. A deliberação é uma ruptura política da aliança, que vigora desde as eleições de 2022.

O deputado estadual e presidente da legenda em Sergipe, Georgeo Passos, participou da reunião nesse domingo (16), e disse que concordou com a decisão nacional por entender que “o nosso Cidadania sofre mais porque não usamos práticas que algumas pessoas de outros partidos utilizam”, disse o deputado.

“A federação é passado; vamos em frente, retomando o protagonismo de nossa identidade, que deve apontar para onde o Cidadania pretende caminhar”, disse o presidente nacional Comte Bittencourt, que conclamou o partido a construir esse novo ciclo de sua trajetória. O dirigente ponderou que agora é preciso ter “sabedoria, tranquilidade e equilíbrio para chegarmos à maturidade, entre nós, do que devemos fazer com vistas às eleições de 2026, decidir se vamos disputar sozinhos ou se nos federamos com outros partidos do campo democrático”, afirmou.

O desafio é enfrentar a diversidade de situações nos estados e, para saber dos cenários, a direção nacional vai fazer reuniões com os dirigentes estaduais ao longo do próximo mês. Bandeiras importantes para o partido como a questão da democracia, a urgência de medidas que visem lidar com a crise climática e o combate a privilégios, como os supersalários, devem estar presentes na caminhada não só para 2026, mas sempre, salientou Comte.

Com informações do Cidadania