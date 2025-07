DIRIGENTES DA ENERGISA VISITAM O TRIBUNAL DE CONTAS EM AGENDA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu, na manhã desta terça-feira, 1º de julho, representantes do Grupo Energisa, incluindo seu CEO, Ricardo Perez Botelho.

A visita teve como objetivo ampliar a percepção da atuação da concessionária no estado, fortalecendo o diálogo entre a empresa e as instituições públicas.

A reunião foi conduzida pelo conselheiro Ulices Andrade, que destacou a relevância da Energisa como uma das principais investidoras em Sergipe, ao mesmo tempo em que reforçou a necessidade de ampliação dos aportes no estado.

“Falamos sobre os propósitos da empresa, do respeito que a empresa tem pela sociedade sergipana. […] E, inclusive, fizemos apelos para que eles, como têm várias concessionárias e é um grupo muito capitalizado, invistam mais em Sergipe”, afirmou o conselheiro.

O CEO da Energisa reforçou o compromisso da empresa com Sergipe, onde atua há cerca de 27 anos. Atualmente, a concessionária atende mais de 855 mil clientes em 63 municípios sergipanos.

“Nós já estamos aqui desde 1997 e temos planos para ficar por muito mais tempo. Então, nos interessa muito ver como que o Estado está se desenvolvendo, como são as instituições do Estado. O TCE tem um papel muito importante em garantir essa institucionalidade, as contas públicas, etc.”, declarou Ricardo Perez Botelho.

Além do conselheiro Ulices Andrade, participaram do encontro os conselheiros Luis Alberto Meneses, Angélica Guimarães e Luiz Augusto Ribeiro; o conselheiro-substituto Alexandre Lessa; o procurador do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello; o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais; e demais representantes da empresa de distribuição de energia.

