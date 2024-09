Artigo – Disputa pela majoritária, em Aracaju: Sistemão está confuso

Por Bob Ferreira – analista político

Com larga distância a frente dos demais adversários e sem vínculos políticos duvidosos, a candidata pelo PL, Emília Correa e seu vice pelo Cidadania, Ricardo Marques, têm deixado a disputa cada vez mais difícil para pleito. É o que mostram as pesquisas e o apelo do povo nas ruas da capital sergipana.

Existe uma constatação de mais de 17% a frente da segunda colocada, o que tem levado os adversários a tentar, de todas as formas, ligar o nome da candidata a pessoas e situações inexistentes, gerando possíveis fake news.

Primeiro tentaram trazer a ligação partidária ao empresário, Edvan Amorim, que nunca teve seu nome manchado por condenações, como sendo empecilho para o desenvolvimento de uma gestão com excelência e, agora, tentam trazer o recebimento do fundo partidário e nome do presidente do partido, como algo ilegal para gestão dos recursos da campanha. Tudo não passa de uma tentativa vã, de quebrar o elo firme entre Emília Correa e o povo de Aracaju.

Por que isso acontece?

Adversária 1 – A candidata Yandra de André Moura, tem tido a sua campanha marcada pela herança desonesta das gestões públicas realizadas pelo seu principal mentor e pai, André Moura, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, que após acordo com o STF, se tornou inelegível. Essa ligação direta para perpetuação no poder, não tem como ser driblada.

Adversária 2 – A candidata Daniele Garcia, ao longo do tempo, tem adotado uma postura incoerente com a disputa, por sempre está mudando de lado, no que diz respeito as gestões e oportunidades de subir na escada política pelo poder. Se aliou a um partido sério e não teve sucesso, depois passou para o lado governista que ela mesma atacava e descredibilizava, em troca de um cargo na tentativa de ascender ao poder, mas também não deu certo porque nem eles não acreditam nela como candidata. Exoneraram Daniele e optaram por outro aliado na disputa.

Adversário 3 – Luiz Roberto entrou na disputa com apoios que não convencem o povo sergipano a entregar a prefeitura. Ele traz, em sua bagagem, nomes que deixaram Aracaju rechaçada, como é o caso do ex-governador, Jacson Barreto, que massacrou os funcionários públicos; O do atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que passou 16 anos no poder e, ainda assim, afundou a cidade nos setores da educação, saúde, transporte e segurança.

É, aracajuanos e aracajuanas, vocês precisam se concentrar em informações pautadas na verdade e nos fatos. Só assim para conseguir distinguir o que é para ser absorvido e o que é tentativa de lhes ludibriar. Tenham sempre o alerta do, “oxente, deixa eu ver se isso é verdade e porque esse candidato está dizendo isso do outro”!