DISPUTA TERRITORIAL ENTRE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO DOMINA AS FALAS NO GRANDE EXPEDIENTE DA CÂMARA

O vereador Bigode do Santa Maria abriu os debates chamando atenção para a disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão. Ele classificou o tema como “seríssimo”, ressaltando os impactos diretos na zona de expansão, especialmente em áreas como Padre Pedro, Conjunto Valadares e a invasão do Santa Maria.

Segundo o parlamentar, a população local convive com situações precárias de saneamento, como vazamentos de esgoto que espalham mau cheiro e fezes pelas ruas. Bigode defendeu a realização de um plebiscito para ouvir os moradores e voltou a cobrar da Iguá providências para reparar os inúmeros vazamentos em bairros como Aruana, Santa Maria e outras regiões da capital.

O vereador Breno Garibalde também abordou o tema. Para ele, o problema foi negligenciado por políticos no passado e precisa ser tratado com seriedade por todos os setores: poder legislativo, sociedade civil, moradores de Aracaju e São Cristóvão, além das prefeituras, do governo do estado e órgãos como o IBGE. Breno reforçou a proposta de um plebiscito e informou que será realizada uma audiência pública, de autoria do vereador Lúcio Flávio, na próxima terça-feira, 16, às 14h30, no plenário da Câmara.

Ele ainda alertou sobre os riscos na região da praia do Farol, na Coroa do Meio, devido ao avanço do rio. O vereador pediu que os órgãos públicos realizem a demarcação e sinalização da área para evitar acidentes.

Educação e concursos públicos

O vereador Camilo Daniel usou a tribuna para criticar os processos seletivos simplificados na educação, tanto estadual quanto municipal. Ele destacou que o estado de Sergipe tem uma demanda de mais de 4.500 professores, sendo mais de 2.500 aposentados e outros 2.400 em necessidade de reposição.

Apesar desse quadro, segundo Camilo, o governo abriu concurso para apenas 300 vagas, o que ele classificou como “grave”. O parlamentar solicitou que o governo estadual e a Secretaria de Educação ampliem a oferta de vagas efetivas, priorizando a educação e evitando prejuízos futuros à arrecadação previdenciária.

Camilo encerrou sua fala afirmando que “a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro será um avanço para a democracia”.

Na mesma linha de preocupação com a educação, o vereador Iran Barbosa defendeu a realização de concurso público para o magistério estadual. Ele lembrou que o Plano de Cargos e Carreiras do magistério determina a obrigatoriedade de concursos, no mínimo, a cada quatro anos, sempre que houver necessidade de vagas.

Encerrando sua fala, Iran comentou o voto do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes de seu governo, no STF. Ele declarou: “numa democracia, se deve respeitar as decisões, porque sem isso é uma barbárie”.

Transporte público e mobilidade

O vereador Fábio Meireles voltou a abordar a polêmica em torno da compra dos ônibus elétricos pela prefeitura de Aracaju. Ele explicou que o problema do não pagamento não foi causado por impedimento do Tribunal de Contas do Estado, como alegado pela gestão municipal, mas sim pela falta de liberação da verba pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Meireles também destacou outras falhas no transporte público, como a circulação de veículos velhos e sem ar-condicionado. Ao final, o vereador ressaltou a importância de ações sociais, citando a entrega do sopão na rua Dom Pedro II, no bairro Santos Dumont, como um momento de proximidade com a população.

Por Mônica Pena – Foto: China Tom