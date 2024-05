“Dizer que Aracaju está destruída? Parem! Dizer que é um cartão postal? Parem. Isso me ofende enquanto aracajuana”, diz Candisse Carvalho

Numa entrevista reveladora e extremamente equilibrada, a pré-candidata a prefeita pelo PT, Candisse, revelou aos jornalistas Paulo Sousa e Fabiana Ferrari que não aceita nem o terrorismo de quem diz que Aracaju é uma “terra arrasada” e nem o ilusionismo de quem diz que Aracaju “é perfeita”. A entrevista, nesta sexta, 31, também foi um espaço para a divulgação do lançamento oficial da sua pré-candidatura que acontece na próxima sexta, 7 de junho, no Cotinguiba à partir das 18h.

“Sou cria de Aracaju e eu amo essa cidade. Uma situação é ter gente querendo destruir Aracaju, querendo dizer que Aracaju está completamente destruída, que é terra arrasada. Parem! Isso me ofende enquanto aracajuana, porque Aracaju é uma cidade linda! E tem quem venha dizer que isso aqui é tudo perfeito, que é um cartão postal. Parem também! Não existe salvador da pátria. Eu estou aqui é para olhar para frente e propor um enfrentamento de verdade dos problemas de Aracaju”.

Para Candisse, o que é essencial é a discussão séria, fundamentada na hora de identificar os problemas e apontar as soluções. “Eu nasci na mesma realidade que as pessoas vivem. Vamos construir uma trajetória de verdade em relação a Aracaju”. A pré-candidata também pontuou que o debate interno no PT é uma demonstração clara do perfil democrático do partido e que as convergências vêm na hora certa. “Eu entendo que o ministro Márcio Macedo, o senador Rogério Carvalho, o deputado federal João Daniel, o nosso vereador Camilo, todos do PT, enfim, estão trabalhando para melhorar a vida do povo de Aracaju, de Sergipe e do Brasil. Então eu entendo que o momento de nos unirmos em torno da nossa pré-candidatura chegará naturalmente, respeitando as incumbências de cada um nesse momento”, avaliou Candisse.

A pré-candidata do PT reforçou que a população, nesse momento, não está focada no processo eleitoral e que quem está “ligado” nisso é o próprio povo da política. E que esse é momento de se conhecer as pré-candidaturas. “Esse é o convite que eu faço a população de Aracaju, que venha me conhecer, que não acredite em pré-julgamentos, venha conhecer e o principal, venha participar dessa nossa construção”.

Instada a se manifestar sobre a gestão de Edvaldo Nogueira, Candisse foi taxativa. “Edvaldo Nogueira já cumpriu o ciclo dele como prefeito de Aracaju. E ele não deve orientar os nortes dos rumos que Aracaju deve seguir porque já cumpriu a parte dele. O tempo e as insatisfações da população demonstram isso. Edvaldo já esteve com Deda, com o PT. Isso a gente não pode negar. Mas a gestão foi de Edvaldo. A caneta é de Edvaldo. E quando nós entendemos que os nossos projetos e sugestões não estavam sendo atendidos na gestão, nós fizemos uma ruptura em 2020. Sem amarguras, sem reclamações”, frisou.

Ao alertar sobre os riscos da extrema direita ganhar as eleições em Aracaju, Candisse também foi direta em relação a qual é a sua preocupação se isso ocorrer. “Quando a gente fala do bolsonarismo é porque essa é uma forma de se referir a algumas pessoas que negaram a ciência e isso é negar a vida! Mas eu também não sou a favor da segregação, só não posso concordar com quem acha que se não concordamos com ela, temos que ser eliminados. O nome disso é fascismo! Porque família é muito importante pra mim. Religião é muito importante pra mim, mas eu sei respeitar quem tem uma religião diferente da minha. Eu prego é a empatia, o respeito”, revelou Candisse.

Para a pré-candidata, é importante que se leve em consideração o que deu certo, o que funcionou em outras gestões e a partir de outros agrupamentos, unindo isso com projetos petistas que também já deram certo. “Vamos retomar o Orçamento Participativo, que é uma prioridade do PT, assim como a atendimento básico da saúde, mas vamos priorizar a saúde preventiva da mulher, por exemplo, que foi algo feito pela ex-senadora Maria do Carmo. Se foram coisas feitas pelo bem da população, que deixaram as pessoas felizes, nós não temos o direito de impedir que sigam sendo feitas. É preciso continuidade em relação aquilo que deu certo”

Por fim, Candisse convocou a população a conhece-la e também a participar da construção de um projeto de Aracaju baseado na verdade, nas soluções reais e possíveis, inclusive marcando presença no Cotinguiba, na próxima sexta-feira, 7 de junho, às 18h, quando sua pré-candidatura será oficialmente lançada. “Eu sou Candisse, mas pode chamar de Candisse Carvalho, de Candisse Matos, de Candice de Rogério, de Candisse de Lula. O que importa mesmo é que me conheçam, interajam nas nossas redes sociais e façam junto comigo essa pré-candidatura”, finalizou a pré-candidata Candisse.

Texto e foto: Assessoria