DO CAMPO À MESA: SEBRAE REÚNE CADEIA DE ALIMENTOS PARA UM ENCONTRO DE NEGÓCIOS NO ESTADO DE SERGIPE

O Sebrae promoveu na manhã desta quarta-feira, 18, o Encontro de Negócios Do Campo à Mesa com o objetivo de conectar os produtores locais ao mercado de alimentação sergipano. Estiveram presentes componentes da cadeia de restaurantes, meios de hospedagem e mercados, além das associações, empresas e cooperativas que fornecem os produtos.

Além do diálogo do setor, o evento ofereceu uma feirinha com produtos orgânicos, como farinha, frutas, raízes e seus derivados, para que os proprietários pudessem trocar contatos diretamente com quem planta e colhe. Luciana Gonçalves, gestora do projeto Facilitando Pequenos Negócios, explica que o evento tem como palavra-chave a conexão.

“Reunimos duas pontas da cadeia de alimentação, ambas formadas por clientes atendidos pelo Sebrae. Queremos mostrar para os produtores as possibilidades de venda e qualificação do seu produto para atender ao mercado e aos proprietários dos restaurantes, mercados e empresas do ramo as vantagens de comprarem dos produtores locais. Facilitamos esse contato entre eles para provocarmos a valorização do produto local e o desenvolvimento da economia do estado”.

Durante o dia foram organizadas apresentações de produtos e de empresários para o público presente, além de algumas palestras acerca das necessidades do setor. Roberta Nascimento, chef de cozinha e proprietária do restaurante A Casa do Mangue – que conta com uma rede de fornecedores orgânicos – falou sobre a inclinação da gastronomia para trabalhar os elementos simbólicos e culturais que os ingredientes locais carregam.

“Para que esse simbólico faça sentido na cozinha é importante que trabalhemos diretamente com os pequenos produtores, a fim de garantir qualidade e exclusividade de hortifruti para criação da identidade do restaurante. Nós, chefs de cozinha, estamos cada vez mais atentos à procedência e à qualidade dos ingredientes, por isso gosto de contar com uma rede de produtores locais”, afirmou.

Plantar e colher

Com sua barraca de frutas e verduras montada no hall do Sebrae, dona Zefa da Silva, produtora rural do assentamento 5 de janeiro, localizado em Indiaroba, contou que sente muito orgulho da sua produção. Falou também sobre nível de qualificação que alcançou para seus produtos orgânicos com o apoio e a consultoria do Sebrae.

“Eu acho a maior riqueza do mundo poder plantar e colher o que eu plantei, ainda mais nessa qualidade que a gente oferece aqui. O Sebrae sempre foi nosso parceiro, desde o comecinho, ajudando a participar dos eventos, oferecendo consultoria e conhecimento. Às vezes, eu já sei produzir um tipo de alimento, mas com o conhecimento que a consultora me mostra eu consigo produzir melhor, de forma segura e repassar isso tudo como fornecedora. Trabalho com orgânicos de muita qualidade em feiras e faço parte do PAA [Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal]”.

Consultora do Sebrae, a agrônoma Marina Franca faz parte da Rede de Agroecologia Plantar pela Vida, e atende dona Zefa. De acordo com ela, esses eventos criam oportunidades para os dois lados envolvidos.

“O Do Campo à Mesa é importante para quem produz e para quem consome, juntar as necessidades das duas pontas é o grande mérito desse evento. Os produtores de orgânicos, por exemplo, enfrentem uma grande luta para manterem seus produtos longe de agrotóxicos e sem insumos químicos e é importante que os restaurantes e mercados entendam isso, conheçam um pouco mais dessa batalha e dessas histórias de vida. Espero que essa união gere muitas vendas de produtos que carregam cargas histórica e técnica desde o seu processo de produção”, disse.

Brenno Barreto, diretor técnico do Sebrae.

Para Brenno Barreto, diretor técnico do Sebrae, o evento tem uma forte intenção de diálogo com cooperativas e associações. “Este é mais um evento que o Sebrae Sergipe realiza por meio da Unidade de Atendimento e Competitividade que trabalha com essa interação, esse diálogo com o associativismo. Existe toda uma preocupação de melhorias nas iniciativas dos produtores para que haja a condição de elevar a qualidade dos produtos, mas também do relacionamento com as cooperativas. O Sebrae busca cada vez mais levar todo o conhecimento de boas práticas para elevar a qualidade e orientar todos os produtores rurais, como está muito bem demonstrado aqui”, explicou o diretor.

Foto: Manrik Levi

Por Por Yasmin Deda