SERGIPANOS LIZANDRA E MIQUÉIAS SÃO NOMEADOS COMO CONSELHEIROS NACIONAIS DE JUVENTUDE DO GOVERNO LULA

Dois destacados jovens sergipanos, Lizandra Dawany e Miquéias Oliveira, foram nomeados para o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), reforçando a representação do estado no cenário nacional sob a administração do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lizandra Dawany, atual secretária estadual da juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) em Sergipe e conselheira estadual de juventude, traz consigo uma vasta experiência em ativismo social e movimento estudantil. Lizandra é uma militante ativa em diversas causas sociais e sua indicação para representar a Central de Movimentos Populares (CMP) no Conjuve é um reconhecimento de seu compromisso e dedicação. Ela vê essa nomeação como uma oportunidade de defender políticas públicas que realmente atendam às necessidades dos jovens.

“Participar do Conjuve é uma responsabilidade enorme, e eu estou pronta para representar os interesses dos jovens e dos movimentos populares. A juventude precisa estar no centro das decisões políticas,” afirmou Lizandra Dawany ao ser nomeada.

Miquéias Oliveira ocupa o cargo de secretário da juventude do PT no município de Aracaju e é um fervoroso defensor dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Miquéias foi escolhido para representar a Art Jovem LGBT no Conjuve, uma organização que se dedica à promoção da visibilidade e direitos dos jovens LGBTQIA+. Ele espera usar sua posição para garantir que as necessidades e desafios enfrentados por esses jovens sejam abordados de forma eficaz nas políticas nacionais.

“A representação da Art Jovem LGBT no Conjuve é um passo importante para a inclusão e a equidade. Estou animado para levar as vozes da juventude LGBTQIA+ aos debates nacionais,” disse Miquéias Oliveira ao aceitar a nomeação.

A inclusão de Lizandra e Miquéias no Conselho Nacional de Juventude reflete o compromisso do governo Lula com a diversidade e a inclusão nas discussões sobre políticas públicas. Ambos os jovens trazem uma riqueza de experiências e uma paixão pela justiça social que serão valiosas para o trabalho do conselho.

