Domingo tem ATO Contra Anistia pra golpista e pra derrubar a PEC da Blindagem

A maioria do Congresso Nacional se prepara para avançar com uma agenda que beneficia apenas golpistas e uma elite que quer se blindar da Justiça. Não podemos aceitar! Chega de uma agenda que só serve aos interesses dos poderosos!
CONVOCAMOS TODOS E TODAS PARA IR ÀS RUAS NESTE DOMINGO, 21 DE SETEMBRO, EM TODO O BRASIL.
Vamos ocupar as praças e avenidas para gritar por justiça e pelos nossos direitos. Nossa luta é:
SEM ANISTIA PARA GOLPISTAS e ABAIXO A PEC DA BLINDAGEM!
Para além disso, reafirmamos que a agenda que interessa ao povo Brasileiro é PELA SOBERANIA NACIONAL
PELA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA QUEM GANHA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS E TAXAÇÃO DOS GRANDES RICOS, PELO FIM DA ESCALA 6X1 e REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
O Congresso precisa parar de servir a golpistas e voltar seus trabalhos para o que interessa à população: emprego, renda, direitos e soberania, hoje temos a maioria do congresso se voltando contra o povo!
Pedimos a toda a militância progressista, artistas, movimentos sociais, sindicatos e partidos comprometidos com a democracia que mobilizem e ajudem a organizar estes atos. Vamos qualificar este debate, intensificar a nossa unidade do campo popular e denunciar a gravidade do que está sendo articulado pelo CENTRÃO e pela direita, mas sem nunca nos afastar da nossa agenda: a luta por um Brasil mais justo, soberano e com direitos para todos.
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
VAMOS ÀS RUAS!
Por: Frente Brasil Popular E Frente Povo Sem Medo