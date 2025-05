DOS TRÊS SENADORES DE SERGIPE, APENAS ALESSANDRO VIEIRA ASSINA PEDIDO DE CPMI PARA INVESTIGAR FRAUDES NO INSS

Dos três senadores que representam Sergipe no Congresso Nacional, apenas Alessandro Vieira (MDB) decidiu apoiar formalmente a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que teriam desviado bilhões de reais de aposentados e pensionistas em todo o país.

Vieira foi um dos primeiros parlamentares a assinar o requerimento de instalação da CPMI, que já reúne o apoio de mais de um terço dos membros da Câmara e do Senado, conforme exige o regimento. A comissão busca apurar as denúncias reveladas por investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontam para um esquema de descontos indevidos aplicados diretamente nos benefícios de segurados do INSS, sem autorização prévia.

Segundo a CGU, o prejuízo aos beneficiários pode ultrapassar R$ 6,3 bilhões. Pelo menos 11 associações são suspeitas de envolvimento. Elas teriam firmado convênios com o INSS para oferecer serviços aos aposentados, mas, na prática, realizavam cobranças automáticas nos benefícios — muitas vezes, sem que os segurados sequer soubessem.

Diferentemente de Vieira, os senadores Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT), que também representam Sergipe no Senado, optaram por não assinar o pedido da comissão. Ambos não se manifestaram publicamente sobre os motivos da decisão.

Texto e foto Daniel Rezende