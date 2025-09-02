DOSSIÊ DE VIOLAÇÕES DO BPC: VEREADORA THANNATA DA EQUOTERAPIA DENUNCIA FALTA DE HUMANIDADE NAS PERÍCIAS

A vereadora Thannata da Equoterapia anunciou, na tribuna da Câmara Municipal, a criação de um Dossiê Nacional de Violações do BPC, em parceria com a Rede Observatório BPC, que busca documentar situações de desrespeito, constrangimento e falta de sensibilidade enfrentadas por famílias durante o processo de reavaliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O objetivo é reunir relatos de pessoas com deficiência e seus familiares para protocolar um documento oficial junto a órgãos competentes, como Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos de Direitos, exigindo avaliações mais justas, humanas e respeitosas.

“Cada relato é importante. Sem a participação das famílias, a luta pelo respeito e pela dignidade do BPC fica mais frágil. Precisamos mostrar a realidade e exigir mudanças”, destacou a vereadora Thannata.

O formulário para enviar relatos está disponível, e todas as famílias que passaram ou passarem pelo processo de reavaliação estão convidadas a contribuir.

O dossiê será um instrumento de luta para garantir que o BPC seja concedido com humanidade e justiça, fortalecendo os direitos das pessoas com deficiência em todo o país.

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro