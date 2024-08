Com autoria do deputado Sérgio Reis, Doutora Carolina Valadares recebe título de cidadã sergipana

Na tarde desta quarta-feira, 14, a Juíza Carolina Nunes Valadares recebeu o título de cidadã sergipana, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE). A entrega do título foi de autoria do deputado estadual Sérgio Reis (PSD).

“É uma satisfação muito grande ter apresentado esse projeto de lei, que concede o título de cidadã sergipana a essa grande magistrada aqui do estado de Sergipe, especialmente por ter sido testemunha do trabalho sério e honroso que ela desenvolveu no município de Lagarto e por onde tem passado em todas comarcas de Sergipe”, disse o deputado.

Em seu discurso, a Doutora Carolina se mostrou bastante feliz e emocionada em receber a honraria. “Sérgio, você não tem noção da felicidade que tem sido pra mim receber esse título. É uma honra estar aqui hoje e compartilhar esse momento com todos amigos e familiares”, expressou Carolina.

Carolina Nunes Valadares nasceu no município de Feira de Santana, na Bahia. Morando em Sergipe há mais de 20 anos, ela cursou e se formou em Direito na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 2003, tendo sua pós-graduação na Escola da Magistratura Baiana.

Em 2005, ela tomou posse como Juíza de Direito, atuando em diversas comarcas sergipanas, dentre elas Poço Redondo, Umbaúba, Itabaianinha, Carmópolis, Frei Paulo, Lagarto e Estância, onde, em 2023, assumiu a 1ª Vara Cível, permanecendo até hoje.

Estiveram presentes na sessão especial o deputado estadual Paulo Júnior, o Procurador-Geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, representando o governador Fábio Mitidieri, o Desembargador do TRE-SE, Breno Bergson, o Presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe, Pablo Moreno, o Conselheiro da OAB Lagarto, Caíque Vasconcelos, representando o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, familiares e amigos da homenageada e demais autoridades.

Texto: Assessoria de Imprensa

Foto: Joel Luiz