Dr. Manuel Marcos analisa a 1ª votação de projetos como deputado

No primeiro dia como deputado estadual, Dr. Manuel Marcos (PSD), participa da votação de projetos de lei, de autoria do Poder Executivo e dos colegas parlamentares. Ele disse estar conversando com os colegas e analisando as proposituras em pauta.

Antes de iniciar a votação das proposituras na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa de Sergipe, na manhã desta terça-feira (9), Dr. Manuel Marcos, empossado no final da tarde da última segunda-feira (8), pelo presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), disse que sua vida foi sempre pautada por grandes desafios.

“Eu adoro desafios e com muita tranquilidade em venho aqui nesta Casa Nova, adquirir cada vez mais experiências, para somar ao que já adquiri durante vereador por seis vezes. Estou buscando com os colegas orientação para seguir com as pautas da Casa e hoje, dia de votação, eu já conversei com os colegas sobre os projetos que serão apreciados e votados, conversei com a minha assessoria. Sei que a profissão de professor é a profissão mãe. Teremos que valorizar o professor, mas que ver as circunstâncias do projeto. Com isso, estou analisando para saber como votar”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza