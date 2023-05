Dr. Manuel Marcos toma posse como deputado estadual de Sergipe

Depois de quatro mandatos como vereador pelo município de Aracaju, e mais dois por sua cidade de origem, Santo Amaro das Brotas, foi empossado na tarde desta segunda-feira (08), desta vez como deputado estadual, o médico Manuel Marcos (PSD). Detentor da segunda suplência partidária, o parlamentar assume a vaga inicialmente conquistada por Jorge Araújo Filho – o qual optou por ocupar o cargo de Secretário de Estado da Casa Civil; nos últimos dois meses o cargo foi ocupado pelo primeiro suplente, Sérgio Reis, o qual decidiu reassumir a Secretaria de Representação do Estado de Sergipe, em Brasília.

Acompanhado por familiares, amigos, e por colegas de parlamento na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Manuel Marcos foi recebido na sala da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), pelo deputado Jeferson Andrade (PSD), o qual responde pelo comando da Casa nesta 20ª Legislatura. O mais recente parlamentar empossado foi recebido também pelo subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque. Graduado há 44 anos como profissional da medicina, em sua primeira entrevista o deputado destacou a missão de colaborar com os avanços na qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos 75 municípios sergipanos.

“Enfim, chegou o momento de novamente erguer as mangas das camisas e batalhar por aquele trabalho que desenvolvo há anos, mas sempre em esferas municipais: cuidar da Saúde pública. Não posso negar que temos outras metas e lutas, a exemplo da Educação, Economia e Segurança Pública, mas também não posso esconder que a Saúde é o nosso direcionamento prioritário”, revelou. Questionado sobre a perspectiva de relacionamento democrático com os demais 23 deputados estaduais, Manuel Marcos destacou: “nesta Casa tenho inúmeros amigos, o presidente Jeferson é um deles, mas muitos outros não são deputados. Aqui me sinto confortável, muito bem acolhido e cercado de pessoas que, assim como eu e minha equipe, estão dispostas a colaborar com os avanços que Sergipe almeja.”

Retribuição

Em resposta às palavras fraternas do deputado, o presidente da Alese, Jeferson Andrade, destacou o perfil humano de Manuel Marcos, bem como garantiu que o parlamento estadual ganha força extra a partir desta posse. “Com um perfil e legado deste, posso garantir sem medo de errar que não apenas nós ganhamos com a presença e experiência dele, mas também o povo sergipano. Não tenho dúvidas, por exemplo, que ele será um nobre reforço na Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Alese”, avaliou. Jorge Araújo, titular do cargo – e na cerimônia de posse representando o governador de Sergipe –, Fábio Mitidieri, compartilhou com o depoimento do presidente Jeferson Andrade e revelou o que aguarda da passagem de Manuel Marcos pela Casa Legislativa.

“Ele fará história, assim como tem sido ao longo da sua carreira profissional, na atuação como médico, e durante todos estes anos de experiência e dedicação ao povo através das atribuições desenvolvidas como vereador. Eu nem preciso pensar muito para responder o que desejo que ele apresente como perfil aqui na Alese: que o deputado seja ele mesmo. Um sergipano exemplo para todos e que muito me orgulha por estar ocupando esta cadeira. É uma honra imensa para mim”, disse o secretário da Casa Civil.

Biografia

Brotense, Manuel Marcos dos Santos nasceu em 12 de novembro de 1949, é um dos doze filho do casal Alice dos Santos e Antônio José dos Santos. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), o deputado estadual é médico ginecologista e obstetra, casado e pai de quatro filhos. Iniciou sua trajetória política na respectiva cidade natal; foi o primeiro médico do município, e fundador da Câmara Municipal de Santo Amaro das Brotas. Apesar de assumir a função de deputado estadual, Manuel Marcos não perde o cargo neste momento licenciado de vereador por Aracaju.

Logo após a posse, o deputado participou da sua primeira agenda pública ao participar do lançamento dos festejos juninos do estado de Sergipe, ocorrido na Rua de São João, na zona Norte da capital sergipana.

Foto: Joel Luiz

Por Milton Alves Júnior