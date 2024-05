Dr. Ricardo Jabbour foi o convidado do Podcast Podmaisvezes, com Heliomarto

O convidado do Podcast Podmaisvezes, comandado pelo ex vereador de Aracaju, veterinário e tenente da Policia Militar, Heliomarto foi o medico Ricardo Jabbour, que é responsável técnico do setor de trauma e experiente na área.

Durante a conversa com Heliomarto, o médico Ricardo Jabbour falou das diversas pessoas que chegam de sergipe de alagoas e da bahia para serem atendidas em diversas áreas do Huse, falando especificamente da área que é responsável.

Ainda sobre os atendimentos ho hospital, ele contou que chega ao setor de trauma, pessoa alvejadas por disparo de arama de fogo, arma branca, acidentes automobilístico.

Dr. Ricardo explicou que Ficam quatro médicos de plantão com equipes para atender os casos. Ele contou ainda que, o que chamou atenção em um desses atendimentos, foi a chegada de um cidadão da Bahia, com a mão decepada, cortada com arma branca e dentro de um balde com gelo.

Ainda segundo ele, de imediato os médicos do Huse levaram o cidadão ao centro cirúrgico para a para o procedimento cirurgica que terminou depois de 12 horas e foi o primeiro procedimento de recuperação da mão no estado.