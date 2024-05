Deputado Dr. Samuel alerta sobre combate ao abuso sexual infantil

Desde 2020, em Sergipe, o mês de maio é dedicado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual infantil, assim como estabelecido na Lei de nº 8.683/2020, de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA). A campanha ‘Maio Laranja’ tem foco na conscientização da população, com o intuito de proteger as crianças e os adolescentes.

De acordo com dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, o estupro é o tipo de crime com maior número de registros contra crianças e adolescentes do Brasil. No país, apenas no ano de 2022, foram quase 41 mil vítimas, com idades entre 0 e 13 anos, e mais de 11 mil entre os 14 e 17 anos.

“O Maio Laranja vai além de uma simples campanha, é para conscientizarmos a sociedade, para que todos estejam atentos a qualquer sinal que possa identificar que uma criança ou um adolescente esteja sofrendo violência sexual. A gente precisa combater esse problema e cuidar das nossas crianças”, externou Samuel, que reforçou que o combate ao abuso sexual infantil é uma pauta do seu mandato.

Segundo o parlamentar, a Lei Estadual de sua autoria viabilizou que o Maio Laranja passasse a integrar o calendário oficial do Estado de Sergipe, determinando, por exemplo, a realização de ações de conscientização nas escolas da Rede Estadual de Ensino e a possibilidade de que o Poder Público firme parcerias e busque cooperação com órgãos e entidades que integram o “Sistema de Garantia de Direitos”, iniciativas privadas e outros setores da sociedade civil.

“É essencial denunciar diante de qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual infantil. As denúncias podem ser feitas através do Disque 181 ou Disque 100, de forma anônima”, complementou Samuel.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago