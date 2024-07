Dr. Samuel Carvalho registra candidatura a prefeito de Socorro

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) oficializou, nesta terça-feira (30), sua candidatura a prefeito do município de Nossa Senhora do Socorro. À frente da coligação “É tempo de mudança”, Samuel compõe chapa com Elmo Paixão (União Brasil) e vem se solidificando cada vez mais na corrida eleitoral, despontando como favorito ao pleito, segundo as últimas pesquisas realizadas no município.

Nas ruas, Samuel é recebido com grande entusiasmo pela população, que relata problemas na saúde, educação, infraestrutura e transporte do município. “Estamos ouvindo diariamente o pedido por mudança, por isso é uma grande alegria poder oficializar nossa candidatura. Nos preparamos, estudamos muito, sei que podemos reconstruir o município de Socorro e iremos trabalhar diariamente para isso”, relatou Samuel.

Trazendo como bandeira principal a renovação, o candidato construiu, durante todo o período de pré-campanha, uma sólida base política. Samuel conta apoio de figuras importantes no cenário municipal, tendo ao seu lado a maioria da Câmara de Vereadores de Socorro, além de diversas lideranças locais. Já a coligação reúne mais de 100 candidatos à vereadores e une os maiores partidos de Sergipe: PSD, União Brasil, PSDB, MDB e PSB.

Com o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Samuel se torna o primeiro candidato a colocar, oficialmente, seu nome à disposição da população socorrense na disputa pela Prefeitura.

PERFIL

Samuel Carvalho tem 41 anos, é advogado, formado em Direito pela Universidade Tiradentes e pós-graduado em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes. Foi Fiscal de Tributos de Nossa Senhora do Socorro e ingressou na política em 2014, quando se candidatou ao cargo de deputado federal. Em 2018 foi eleito a deputado estadual, reeleito em 2022 para continuar seu trabalho em prol do povo sergipano.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago