Dr. SAMUEL DENUNCIA RISCOS EM PASSARELA NO POVOADO TABOCAS E SOLICITA REFORMA DA ESTRUTURA

Preocupado com a segurança dos pedestres que transitam pela passarela localizada no povoado Tabocas, na BR-101, em Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) protocolou a indicação nº 207/2024, solicitando a reforma da passarela. Segundo o parlamentar, existem buracos e rachaduras por toda a extensão da passagem e a estrutura de ferro está comprometida, com processos de corrosão avançados, trazendo insegurança aos moradores da região.

A passarela é o único caminho seguro para que os moradores do povoado Tabocas atravessem a BR-101, onde o risco de acidentes é elevado. “Infelizmente, muitos acidentes e atropelamentos já ocorreram nesse trecho, resultando em perdas irreparáveis. Essa passarela é essencial, mas precisa de reforma urgente para garantir segurança à comunidade que a utiliza diariamente”, enfatizou Samuel.

Construída há mais de 20 anos, a passarela está sem manutenção adequada e se deteriora cada vez mais. A população, vivendo uma sensação constante de insegurança, recorreu ao deputado na expectativa de uma solução. “Recentemente estivemos no local e atravessamos a passarela, presenciando de perto todos os riscos aos quais os moradores estão expostos. A realidade é de muitos buracos, fendas e rachaduras, além da ferrugem que toma conta de toda a estrutura da passarela”, finalizou o parlamentar.

Em agosto, a situação da passarela chegou a ser denunciada pela TV Sergipe, que enviou uma equipe de jornalismo até o local para conversar com os moradores e mostrar as condições da estrutura. A indicação deve ser votada nos próximos dias na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e depois encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT no estado de Sergipe, Halpher Luiggi Monico Rosa.

Foto: Jadilson Simões

Por Fernanda Santiago