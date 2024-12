Dr. Samuel é diplomado prefeito de Socorro e reafirma compromisso

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), foi diplomado na manhã desta terça-feira (17) em uma cerimônia marcada por emoção e celebração. Acompanhado pelo vice-prefeito eleito, Elmo Paixão (União Brasil), e pelos vereadores e vereadoras eleitos do município, Samuel reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Socorro e expressou gratidão pelo momento histórico.

“Ser prefeito não é, para mim, um título, é uma responsabilidade. É uma chance de retribuir tudo o que recebi nesta terra. Por isso, vou me dedicar de corpo e alma, com tudo o que tenho, para transformar a nossa cidade. O meu sonho é ver o município de Nossa Senhora do Socorro e o seu povo prosperar intensamente”, declarou Samuel, em seu discurso durante a solenidade.

A diplomação coroou uma campanha histórica, pautada pelo espírito de esperança e renovação, que levou Samuel a ser o prefeito mais votado da história de Socorro, com 56.391 votos. Ele inicia sua gestão com o objetivo de reconstruir o município e melhorar a qualidade de vida dos socorrenses.

“Com fé em Deus e muito trabalho, quero honrar o voto de confiança que os socorrenses depositaram em nosso projeto político e fazer desse município um lugar melhor para se viver, com mais segurança, saneamento, escolas com ensino de qualidade, Unidades Básicas de Saúde que atendam de forma satisfatória nossa população, com mais oportunidades de emprego e com espaços públicos voltados para o lazer”, afirmou o prefeito eleito.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago