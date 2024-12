Dr. Samuel participa de curso de formação para prefeitos do RenovaBR

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), está em São Paulo para participar do curso de Formação Continuada para Prefeitos e Vices, promovido pelo RenovaBR, que acontece entre os dias 11 e 13 de dezembro. O gestor foi o único representante do estado de Sergipe a ser selecionado para integrar a turma, que vivenciará três dias de imersão para aprimorar as habilidades de liderança e gestão.

O tema central do curso é a “Implementação de Planos de Governo”, abordando aspectos políticos, de gestão e de comunicação. “Ficamos muito empolgados com o convite para participar do curso de formação, tenho certeza de que essa experiência será engrandecedora, uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos e me preparar ainda mais para os desafios da gestão pública. Nosso compromisso é fazer a diferença em Nossa Senhora do Socorro, por isso, seguimos estudando”, relatou Samuel.

Comprometido em estudar e se aprimorar continuamente, Dr. Samuel também participou, neste mês, do “Encontro de Novos Gestores”, com o tema “Caminhos para uma Gestão Eficiente”. O evento, realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), teve como objetivo capacitar os futuros gestores municipais para a melhoria dos serviços públicos ofertados à população.

O Renova BR é uma escola pluripartidária, sem fins lucrativos e com reconhecimento nacional, que forma lideranças políticas com foco na construção de uma gestão pública eficiente e transparente.

