Dr. Samuel recebe apoio dos jovens de Socorro e assina carta compromisso

O último sábado (25) vai ficar marcado na história da juventude de Nossa Senhora do Socorro, isso porque centenas de jovens se reuniram para demonstrar apoio ao deputado estadual e pré-candidato a prefeito Samuel Carvalho (Cidadania) e tiveram a oportunidade de expor suas opiniões, insatisfações e sugestões para o futuro do município. Na ocasião, Samuel e Elmo Paixão (União), pré-candidato a vice-prefeito, assinaram uma carta de compromisso com a juventude socorrense.

Com o mote “a juventude está ON”, o evento foi mais uma edição do projeto “Construir o Amanhã”, mas, desta vez, com uma nova roupagem e com foco total em discutir políticas públicas voltadas para os jovens socorrenses. Após uma recepção calorosa, uma roda de conversa foi formada e os pré-candidatos caminharam entre os jovens e responderam suas indagações sobre os mais variados temas, como esporte, cultura, lazer e religião.

Durante o encontro, uma carta de compromisso com a juventude foi assinada, onde Samuel e Elmo, por reconhecerem a importância vital dos jovens socorrenses para o presente e futuro da cidade, se comprometerem a, caso eleitos, trabalharem incansavelmente em prol de todos os jovens de Socorro. Dentre as pautas contempladas na carta de compromisso estão a geração de emprego e qualificação profissional, esporte, cultura e lazer, além do comprometimento com o protagonismo juvenil. Vereadores, pré-candidatos a vereadores e lideranças também assinaram a carta, assumindo o compromisso diante de todos os presentes e demonstrando preocupação com a juventude

Ainda durante o evento, um movimento jovem foi criado. Denominando “Simbora Juventude”, o movimento irá caminhar ao lado dos pré-candidatos durante a campanha e a pré-campanha, representando os jovens de Socorro e lutando por um futuro de mais oportunidades para o município.

Por Fernanda Santiago

Assessora de Comunicação – Dr. Samuel Carvalho