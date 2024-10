DR. SAMUEL SOLICITA A FÁBIO QUE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SOCORRO SEJAM INCLUÍDAS NO ACELERA SERGIPE

O deputado estadual e prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), protocolou a indicação nº 203/2024 ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), pedindo a inclusão de obras de infraestrutura para o município de Socorro no Programa Acelera Sergipe.

A indicação visa beneficiar o Guajará, a Palestina de Dentro, a Palestina de Fora, o Santa Cecília, o Santo Inácio, o Rosa de Maio, o Pai André e áreas adjacentes, que enfrentam graves problemas decorrentes da falta de infraestrutura básica.

“Buracos nas ruas, esgoto a céu aberto, poeira e lama fazem parte do cotidiano dos moradores. Durante o período de chuvas, a lama torna algumas áreas intransitáveis, deixando as regiões isoladas. Já no verão, a poeira invade as casas, prejudicando a qualidade de vida e agravando problemas respiratórios”, destacou Samuel.

Para resolver esta problemática, um dos caminhos seria a inclusão das obras no Acelera Sergipe. O programa, lançado em março deste ano pelo Governo do Estado, visa promover o desenvolvimento socioeconômico dos municípios através de investimentos em infraestrutura. “Estamos dialogando com o governador para que estas obras entrem no programa, pois sabemos que os moradores sonham com estas melhorias”, afirmou Samuel.

A necessidade das obras é urgente, como enfatiza o líder comunitário do Guajará, Uillian Pinheiro: “Aqui não há nenhuma obra, praça, reforma ou calçamento. A população sonha com a pavimentação da avenida principal, que vira um lamaçal quando chove, tornando o bairro intransitável. Com mais de 15 mil habitantes, o Guajará está sem nenhuma infraestrutura.”

