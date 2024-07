Dr. Samuel solicita duplicação e revitalização das duas pontes que ligam Socorro e Aracaju

Para melhorar a mobilidade urbana do município de Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) protocolou duas indicações solicitando ao governador Fábio Mitidieri a revitalização e duplicação das duas pontes que ligam Aracaju ao município metropolitano. Tais obras seriam capazes de proporcionar mais fluidez ao trânsito da região e facilitar o deslocamento da população. Uma das indicações já foi aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe e a outra deve ser votada nos próximos dias.

Nossa Senhora do Socorro é o segundo município mais populoso do estado. Segundo o Censo de 2022, a população chegou a 192.330 pessoas, o que representa um aumento de 19,59% em comparação com o Censo de 2010. Por isso, a duplicação das pontes é de suma importância, já que com o aumento populacional, o fluxo de veículos também cresce.

“Milhares de veículos transitam todos os dias por estas pontes, o que tem provocado longos e recorrentes engarrafamentos nos horários de pico”, explicou Samuel ao reforçar a importância das obras de duplicação. Atualmente, a ponte José Rollemberg Leite, que liga o bairro Porto D’antas ao Conjunto Marcos Freire II, e a ponte sobre o Rio do Sal, entre o bairro Lamarão e o Conjunto João Alves Filho, são as principais vias de acesso ao município de Socorro.

A indicação nº 97/2024, referente à ampliação da Ponte José Rollemberg Leite, já foi aprovada na Alese e encaminhada ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE). Já a indicação nº 147/2024 deve ser votada pelos parlamentares nos próximos dias.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago