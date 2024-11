Dr. Samuel une técnica e estratégia para planejar início da gestão

Em Nossa Senhora do Socorro, a segunda maior cidade do estado, o momento é de planejamento para o prefeito eleito, Dr. Samuel (Cidadania), que dedica toda a sua atenção ao processo de transição. Após uma vitória memorável, que o tornou o prefeito mais bem votado da história do município, Samuel se prepara para dar início a sua gestão, por meio de muito estudo técnico e alinhamentos políticos.

A transição de governo avança diariamente, com visitas técnicas das equipes às secretarias para obtenção de informações sobre a gestão atual, incluindo dados essenciais como a situação financeira do município, contratos vigentes, folha de pagamento, andamento de obras e projetos em execução. Na última semana, o prefeito eleito esteve nas instalações da Prefeitura, assim como acompanhou as reuniões das secretarias de Finanças e Administração. Outras pastas também já estão com a transição em curso, a exemplo da Educação, Saúde, Cultura, Assistência Social e Infraestrutura.

De acordo com o gestor, o foco é o planejamento dos 100 primeiros dias da futura gestão, “estamos lidando com a transição com muita tranquilidade, já estivemos no Tribunal de Contas do Estado, onde obtivemos um relatório detalhado com a situação financeira do município, e já as visitas aos prédios municipais estão em curso, assim como as reuniões de transição. Precisamos saber como se encontra a Prefeitura para que possamos fazer um plano eficaz e benéfico para todo o povo de Socorro”, disse Dr. Samuel.

O gestor, que atualmente é deputado estadual, possui uma personalidade dinâmica e responsável no que diz respeito à administração pública. Carrega no currículo uma bagagem de formações acadêmicas, como uma especialização em Gestão Pública com ênfase em Cidades Inteligentes, que contribuirá no desenvolvimento de projetos e ações relevantes que tragam uma melhor qualidade de vida para a comunidade socorrense.

Por Fernanda Santiago