Dra. Gabi lidera com folga pesquisa em Itabi e comemora: “1º passo rumo à vitória”

Foi com alegria e esperança que a pré-candidata à Prefeitura de Itabi, Dra. Gabriella (PP), comemorou o resultado de uma pesquisa de opinião pública, onde aparece na liderança isolada das intenções de voto com 20 pontos percentuais acima da segunda colocada. A pesquisa aconteceu entre os dias 16 e 17 de maio e ouviu presencialmente 534 pessoas. A margem de erro é de 4%.

Registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SE-02496/2024, a pesquisa foi realizada pelo Instituto CTAS Consultoria e apresentou três perfis de amostra: espontânea, induzida e rejeição para prefeito. Dra. Gabi lidera nas duas primeiras situações e apresenta menor rejeição entre os concorrentes.

Dra. Gabi aparece com 47,5% da preferência do eleitorado e Edina do Povo com 27,5% na pesquisa induzida; já na espontânea Dra. Gabi tem 31,3% dos votos contra 14,9% de Edina do Povo.

No quesito rejeição, a pré-candidata Edina do Povo lidera com 16,1% contra 13,9% de Dra. Gabi.

Para a líder das intenções de voto em Itabi, o resultado na pesquisa revela um cenário favorável e de esperança para alcançar a vitória nas eleições municipais. “Os números mostram que o nosso nome está sendo bem aceito pela população, era algo esperado diante do carinho que venho recebendo nos quatro cantos da cidade”, vibra.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga