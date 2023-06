Dra. Lidiane Lucena destaca o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras

Na manhã desta terça-feira (6), durante sessão do Pequeno Expediente, a deputada estadual Dra. Lidiane Lucena (Republicanos), ocupou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para destacar o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, celebrado nesta data.

A parlamentar apresentou dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), referente ao ano de 2022, em relação aos casos de pacientes com registro de queimaduras. “Venho a este Plenário reforçar o quanto é importante buscarmos a prevenção com o intuito de evitar acidentes com materiais inflamáveis, fogueiras e fogos de artifícios, especialmente, agora durante os festejos juninos. Os dados da SES nos mostram que, em comparação ao ano de 2021, houve aumento de 200% nos traumas por fogos de artifício. Além disso, cresceu a gravidade dos casos sendo que dois pacientes precisaram passar por amputação e outros permaneceram sequelas graves”, disse.

Ainda no pronunciamento, Lidiane Lucena divulgou as ocorrências protocoladas pelo Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). “Somente no mês de junho do ano passado o Huse atendeu 45 pacientes com queimaduras em geral, destes, 19 eram crianças e adolescentes. De todos os casos, mais de 50% foram causadas por queimaduras de fogos de artifício. Por isso, reforço o quanto é imprescindível que as pessoas tenham muito cuidado ao manusear este artefato”, alertou.

Capacitação

A realização de um curso direcionado aos profissionais da saúde por conta do período junino, também foi citada na ocasião. “No último dia 3o de maio, cerca de 230 profissionais de saúde da Rede Estadual e Municipal de Saúde participaram de uma ação preparatória para a chegada dos festejos juninos. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Huse, com o objetivo de qualificar os profissionais, otimizar os serviços e uniformizar o atendimento de pacientes e vítimas de queimaduras em todo o território sergipano. Sabemos da relevância da cultura dos festejos juninos que é muito rica para Sergipe, porém é fundamental que a população se conscientize sobre os perigos das queimaduras e adotem medidas preventivas”, acrescentou.

Posse

Antes de encerrar, a deputada estadual comentou sobre a posse dos novos secretários no Governo do Estado. “Quero aqui parabenizar o novo superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (Codevasf/SE), Thomas Jefferson França da Costa, que tomou posse na tarde de ontem. Tanto a ele, e à equipe da Codevasf, quero desejar muito sucesso, pois sabemos a importância da companhia para o desenvolvimento do nosso Estado”, declarou Lidiane Lucena que completou destacando:

“Parabenizo ainda, as novas gestoras, a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a arquiteta e urbanista Deborah Dias e da secretária de Estado da Transparência e Controle (SETC), a advogada Silvana Lisboa. Muito importante essa representatividade feminina, agora são oito mulheres à frente de pastas da administração estadual e uma mulher na chefia do Gabinete Militar pela primeira vez na história de Sergipe.”

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória