Dra Lidiane Lucena destaca revitalização do Centro Cirúrgico do HUSE

Em discurso na Assembleia Legislativa (Alese), nesta quarta-feira (19), a deputada Dra Lidiane Lucena (Republicanos) celebrou avanços significativos na saúde e na assistência à infância em Sergipe. Um dos principais destaques foi a revitalização do Centro Cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), considerado uma referência no atendimento hospitalar do estado.

“Subo a esta Tribuna para destacar mais um avanço na saúde pública do nosso estado: a revitalização do Centro Cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, o nosso Huse. Uma obra que não apenas moderniza a estrutura da unidade, mas que também ampliará a capacidade de atendimento, garantindo mais conforto, segurança e eficiência na realização dos procedimentos cirúrgicos”, afirmou a parlamentar.

De acordo com Dra Lidiane Lucena, somente em 2024, mais de 8.200 cirurgias foram realizadas no Huse, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. “Esses números demonstram o impacto e a relevância dessa unidade para a saúde da nossa população”, destacou.

A reforma do Centro Cirúrgico está sendo realizada de forma planejada e por etapas, garantindo que os atendimentos não sejam interrompidos. “Com a adequação do espaço, teremos novos leitos na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), banheiros individualizados para os pacientes, melhorias na estrutura farmacêutica e um ambiente mais adequado para os profissionais de saúde”, explicou.

A modernização também inclui novos focos cirúrgicos e aprimoramento da iluminação, visando mais segurança e qualidade nos procedimentos. Outros setores do hospital também estão sendo reestruturados, como o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, enfermarias, banheiros e manutenção predial. “Na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, leitos de repouso e observação foram reformados, além da ampliação de consultórios e melhorias na quimioterapia infantil”, acrescentou.

A deputada ressaltou que as obras refletem o compromisso do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde com a melhoria dos serviços hospitalares. “Fico muito feliz em compartilhar essas ações, que trazem avanços concretos para a nossa população, e parabenizo o governador Fábio Mitidieri, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e toda a equipe envolvida nessa reformulação”.

Troféu “Ser Criança”

Ainda em seu pronunciamento, Lidiane Lucena destacou uma nova iniciativa voltada à primeira infância: o lançamento do edital do Troféu “Ser Criança”, promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC).

“Trouxe uma ótima notícia do Governo de Sergipe, que irá beneficiar diretamente nossas crianças e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância”, disse a deputada.

A iniciativa visa premiar os municípios sergipanos que mais se destacam na implementação de ações voltadas às crianças de zero a seis anos. “Sabemos que investir na primeira infância é investir no futuro. É nesse período da vida que se formam as bases do desenvolvimento cognitivo, emocional e social de qualquer indivíduo”, ressaltou.

Os municípios poderão inscrever até três iniciativas que promovam a proteção e inclusão de crianças em situação de vulnerabilidade. Os projetos serão avaliados por impacto social, inovação, equidade e capacidade de monitoramento dos resultados. As propostas que alcançarem 80 pontos ou mais serão premiadas, e as dez melhores receberão uma premiação especial.

As inscrições estarão abertas entre 22 de setembro e 22 de outubro de 2025, com resultado final em 29 de novembro e cerimônia de premiação marcada para 11 de dezembro. Todo o processo ocorrerá via formulário eletrônico no site da SEASIC.

Por fim, Dra Lidiane Lucena parabenizou a secretária Érica Mitidieri pela iniciativa e reforçou seu compromisso com a defesa dos direitos das crianças. “Iniciativas como essa demonstram que, quando o poder público age com responsabilidade e compromisso, é possível transformar realidades e construir um futuro mais digno para todos”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões| Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques