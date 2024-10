Duas pesquisas apontam liderança isolada de Emília Corrêa

Emília Corrêa (PL) na disputa pelo segundo turno das eleições para a prefeitura de Aracaju, conforme apontam duas novas pesquisas eleitorais. A pesquisa mais recente, realizada pelo Instituto IDPS e divulgada pela Rádio Xodó FM, nesta terça-feira, 15, revela que Emília possui 61,3% dos votos válidos, enquanto seu oponente, Luiz Roberto (PDT), registra 38,7%.

O levantamento foi feito entre 9 e 12 de outubro com 1.000 entrevistas presenciais em diversos bairros de Aracaju, tendo uma margem de erro de 3,10 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-08912/2024.

Uma segunda pesquisa, divulgada pela revista Exame, nesta última segunda-feira, 14 , aponta números semelhantes, com Emília liderando com 57% das intenções de voto, de acordo com o instituto Futura Inteligência. Nesse levantamento, Luiz Roberto aparece com 36,5%, enquanto 3,6% declararam votos brancos, nulos ou nenhuma preferência, e 2,9% não sabem ou estão indecisos.

Esta pesquisa foi realizada entre 9 e 10 de outubro, com 600 entrevistas pessoais, possuindo uma margem de erro de 4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SE-06764/2024.

