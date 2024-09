Duilio assina Carta de Compromisso em Defesa da Educação em Salgado

Duilio assina Carta de Compromisso em Defesa da Educação e dos Serviços Públicos de Salgado

Na tarde desta terça-feira (24/09), o candidato a prefeito de Salgado, Duilio, deu mais um passo importante em sua campanha ao assinar a Carta de Compromisso em Defesa da Educação de Qualidade Social e dos Serviços Públicos. O documento, elaborado pelo SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe, reflete o compromisso de Duilio com a valorização dos profissionais da educação e a preservação dos serviços públicos municipais.

Duilio, que estava acompanhado do seu vice, Miúdo do Tombo, dos professores Marcos e Manoel, reafirmou seu compromisso com políticas que asseguram os direitos dos profissionais do magistério, a gestão democrática do ensino e a transparência na utilização dos recursos públicos. Entre as propostas, destaca-se a atualização anual do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério e o fortalecimento dos mecanismos de controle social na execução orçamentária.

“A educação é a base de qualquer sociedade. Assinar esse compromisso é garantir que Salgado tenha uma gestão transparente e focada no futuro das nossas crianças, professores e servidores. Vamos trabalhar com dedicação e responsabilidade para que a educação de Salgado seja uma referência”, declarou Duilio.

Com essa ação, o candidato reforça seu alinhamento com as demandas da categoria e seu compromisso com uma educação pública de qualidade, além de se posicionar firmemente em defesa da valorização do magistério e da transparência na gestão pública.

Fonte: assessoria