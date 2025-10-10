Durante discurso em Boquim, Maísa Mitidieri diz ao governador que vota pela reeleição de Alessandro

A deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD) declarou, nesta sexta-feira (10), o seu voto para o Senado: “Alessandro Vieira (MDB), que tenta a reeleição”. A deputada participou de solenidade em Boquim, para entrega da Base do Samu, ao lado do irmão, governador Fábio Mitidieri (PSD).

Maísa, voltando-se para Fábio Mitidieri, disse: “eu já tinha dito a ele, mesmo antes de você, Fábio, fazer sua escolha, que ele era o meu senador. E não é por nada, porque eu sei o quanto ele te ajuda, trazendo emendas e benefícios para o povo sergipano, além do quanto ele realmente tem um olhar voltado para melhoria do povo”.

Maísa acrescenta: “agora com o apoio de Fábio Mitidieri a gente vai trabalhar para que ele se mantenha no Senado trabalhando por Sergipe”. Ao portal Faxaju, a deputada reafirmou: “voto porque reconheço a parceria que ele tem com o nosso governo, sempre buscando melhorias, buscando trazer qualidade de vida e dignidade para todos os sergipanos”.

Fica feliz – O senador Alessandro Vieira (MDB), disse ao Faxaju que “fica muito feliz com a manifestação pública de apoio da deputada Maisa Mitidieri”. E acrescenta: “é um grande reconhecimento pelo trabalho que faço por Sergipe e pelo Brasil”.