Durante Sessão Itinerante, Alese presta homenagens ao Município e à população de Propriá

A Sessão Itinerante da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizada no município de Propriá, nesta quinta-feira (20), foi aberta com homenagens àquele município e ao seu povo, representados pelos Poderes Executivo e Legislativo municipais, por contribuição em prol do desenvolvimento da região.

O Deputado e Presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), procedeu com a entrega de diplomas ao prefeito Luciano Nascimento (PP) e ao vice-presidente da Câmara, vereador José Aelson dos Santos (Progressistas) que, em razão ao falecimento da mãe do presidente, Jadson Santana, na madrugada de hoje, representou o Legislativo Municipal.

Em face ao lamentável ocorrido, foi solicitado pelo presidente Jeferson, um minuto de silêncio.

O prefeito e ex-deputado estadual, Luciano de Menininha, proferiu discurso de agradecimento e boas-vindas a “Alese Itinerante”:

“O município de Propriá está extremamente honrado, extremamente satisfeito de ter recebido, de ter sido o palco hoje da sede do Poder Legislativo do Estado de Sergipe. Poder esse que todos nós sabemos, que são os deputados que sabem dos problemas do Estado, dos municípios, dos povoados, porque convivem com o povo lá nos seus ´grotões´. Eu já estive nessa cadeira e sei a dificuldade que é resolver e tentar solucionar os problemas do povo e também resolver os problemas do Estado, porque o Poder Legislativo é, sem sombra de dúvida, 50% do que o Governo do Estado faz. Se não fosse assim, não seria uma Democracia. Aproveito para saudar o deputado Manuel Marcos, com muita honra, esse amigo nosso, que há 40 anos atrás salvou minha esposa de um parto complicado e ao deputado Georgeo, que é um amigo, filho também de um grande amigo, neto de um grande amigo, que foi nosso Antônio Passos e o saudoso Chico Passos. Nesse momento aqui, em nome dos secretários, funcionários da Prefeitura e do povo de Propriá, transmito a vocês a nossa honra, a nossa alegria de estar aqui sediando esse Poder. Apesar de lamentarmos com extremo pesar a morte da mãe do presidente da câmara, Dona Rita de Cássia. Queremos exaltar que Propriá, hoje, é o Estado de Sergipe. Sejam todos bem-vindos!”, concluiu o prefeito.

Na sequência, o vereador e vice-presidente, José Aelson, também fez uso da tribuna para agradecer a Alese pela presença no município.

“Propriá sente-se privilegiada. Eu quero apenas endossar as palavras do prefeito Luciano Nascimento e dizer que nossa cidade recebe hoje, com orgulho, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. E aqui, nessa manhã, é importante que vossas excelências saibam, os problemas que existem no município de Propriá não são só de responsabilidade do governador Fábio Mitidieri, mas também de vossas excelências, para que possam incentivar o Governo e apoiar o governador em políticas públicas voltadas para o nosso município. Então, o prefeito Luciano, eu tenho certeza que estará com a pauta extensa de reivindicações, não tenho dúvida disso, porque ele é o nosso líder, é o nosso representante e é com ele que nós estamos contando para buscar todo o apoio de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Propriá tem sido uma cidade um pouco esquecida em termos de investimento e agora é a hora da gente levantar a bandeira. Quero saudar a todos os deputados e dizer que o Legislativo Municipal, recebe essa homenagem, deputado Jeferson, com muito orgulho e tenho certeza que o Poder Legislativo Municipal de Propriá é parceiro da Assembleia, é parceiro do prefeito, é parceiro do governador, porque nós procuramos sempre buscar o melhor para o nosso povo. Muito obrigado, que Deus nos ilumine a cada dia”, disse o vereador.

Demandas da região

Representando os prefeitos do Baixo São Francisco, o prefeito do município de Cedro de São João, Neudo Alves (União Brasil), fez uso a tribuna e apresentou algumas suas principais reivindicações.

“Agradeço em nome do presidente, esse jovem rapaz, mas de grandes iniciativas, que teve essa iniciativa tão brilhante de trazer o Parlamento Estadual para perto das pessoas que fazem parte dessa região, que tem o IDH mais baixo de Sergipe. Não só das pessoas, mas também do Executivo, que compõe as 14 cidades do Vale de São Francisco, e o Legislativo também. Parabéns por essa atitude sua, presidente. Queria homenagear aqui a todos deputados e deputadas também, que se fizeram presente nesse dia de hoje aqui, em nome da pessoa do meu amigo, deputado Cristiano Cavalcante. O deputado Garibalde puxou um assunto aqui relacionado à questão do hospital, questão da hemodiálise, que é o gargalo hoje de quase todos os municípios, não só do Baixo São Francisco, mas sim de todo o Estado de Sergipe. E o presidente já se manifestou favorável. Mas tem uma outra situação também, relacionada ao nosso hospital de Propriá, que é um hospital regional, que é o Centro de Diagnóstico de imagem, que sofremos tanto e atrasa tanto a saúde de toda a nossa região. É de extrema importância, Cristiano, você que é líder do governo, você, Jeferson, que é presidente dessa casa, que também puxe essa pauta junto ao governador Fábio, que é bem intencionado, eu não tenho dúvida disso, Fábio tem um olhar diferenciado para a nossa região”, concluiu.

Fotos: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro