Durante visita, Ministro sergipano Márcio Macedo, viu Sergipe ser transformado na capital federal, Brasília

O País é Sergipe: afinal, no período em que Sergipe é o País do Forró, o que se viu no dia de hoje foi Sergipe ser transformado na capital federal Brasília

Capitaneado pelo Ministro sergipano Márcio Macedo, Sergipe ouviu nesta quinta-feira (22) a população, as comunidades, os movimentos sociais, de uma forma nunca antes realizada pelo governo federal.

Acompanharam o Márcio Macedo, a Ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, Ministra da Educação em exercício Izolda Cela e Ministro de Estado dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Neste grande encontro foi realizado o PPA, que nada mais é que a elaboração participativa do Plano Plurianual do governo federal, ouvindo as pessoas e suas demandas.

“Nós estamos aqui fazendo o planejamento do orçamento participativo, o presidente Lula chamou a mim e a Simone e disse: Eu não quero que o planejamento do meu governo seja feito só por técnicos a quatro chaves trancados em uma sala. Eu quero que vocês rodem o Brasil e discutam com o povo, olhem no olho de cada brasileiro, de cada brasileira, sintam a dor da nossa gente, sintam a necessidade do nosso povo, e traga isso para que o planejamento do Brasil seja a cara do nosso povo brasileiro, que tenha a digital do nosso povo” afirmou o ministro Marcio Macedo.

Dessa forma, Sergipe tornou-se palco do país, em um movimento jamais visto, onde o governo federal, traz o filho da terra que hoje é ministro para melhorar a vida dos sergipanos.

Foto divulgação