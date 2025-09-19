É LEI EM ARACAJU: LEI Nº 6.174/2025 CRIA O ‘PROGRAMA DE SAÚDE EMOCIONAL NOS BAIRROS DA CAPITAL SERGIPANA’

A Câmara Municipal de Aracaju é autora da Lei nº 6.174/2025, que criou o Programa de Saúde Emocional nos bairros da capital sergipana, com a realização de atividades voltadas ao bem-estar emocional nas praças públicas do município. A legislação nasce do PL 113/2025, de autoria do vereador Pastor Diego (União Brasil). O objetivo é mapear e promover a saúde emocional das comunidades locais.

Coordenação

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social e instituições especializadas em saúde mental. Devem atuar na execução profissionais de psicologia, serviço social, educação física, terapia ocupacional e demais especialidades relacionadas à saúde emocional.

A proposta busca identificar e mapear os principais desafios emocionais enfrentados pelos moradores de cada bairro, oferecendo suporte e orientação psicológica por meio de atendimentos individuais e em grupo. As atividades serão desenvolvidas em rodas de conversa, práticas de meditação, terapia comunitária e dinâmicas em grupo.

Periodicidade

As atividades ocorrerão de forma periódica, conforme cronograma estabelecido pela administração municipal, e serão amplamente divulgadas para estimular a participação popular.

Por Ivo Jeremias